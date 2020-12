En février, Carol Benge de Chiefland, en Floride, a acheté un hippocampe pour son aquarium domestique en récompense pour avoir marqué cinq ans sans cancer.

Elle a nommé le petit poisson noir et argent Louie. Comme le coronavirus La pandémie a englouti le pays, Benge, une institutrice, se détendait chaque fois qu’elle voyait la créature de 3 pouces (7,6 centimètres) flotter autour du réservoir, le nourrissant de petites crevettes de saumure.

En septembre, Louie semblait avoir du mal à nager. Il se déplaçait horizontalement et semblait apathique. Les minuscules bulles nacrées regroupées sur sa queue étaient encore plus dérangeantes. Benge avait fait de nombreuses recherches sur les hippocampes et soupçonnait qu’il avait quelque chose qui s’appelait la maladie des bulles de gaz, semblable à un plongeur humain faisant surface à son tour trop rapidement.

Elle savait qu’elle devait agir rapidement et avait peur d’avoir abandonné la créature.

«Je voulais sauver mon petit ami. Il mange de ma main. C’est une petite chose précieuse. Si je le ramène à la maison, il fera partie de ma famille », dit-elle.

Tout d’abord, elle a appelé le bureau de son vétérinaire local. La réceptionniste pensait que Benge avait un chien ou un chat nommé Seahorse. Une fois que ce malentendu a été dissipé, le bureau du vétérinaire de Benge a déclaré qu’il n’avait pas les connaissances nécessaires pour aider Louie.

Benge a estimé que 2020 était une année trop difficile pour faire face à la possibilité que son poisson meure, alors elle a pris la décision de mettre Louie dans un aquarium temporaire et de l’emmener une heure au University of Florida College of Florida. Médecine vétérinaire.

Là, les experts ont demandé s’ils pouvaient faire une expérience, sans frais pour Benge: placer Louie dans une chambre hyperbare, tout comme un plongeur humain subissant les virages. La chambre à oxygène hyperbare de l’école est normalement utilisée pour le soin des plaies des mammifères. Le premier patient était un chien mordu par un serpent à sonnette en 2012.

Benge était d’accord. En raison de l coronavirus , elle n’a pas été autorisée à retourner dans la zone de traitement avec Louie, alors elle l’a confié à Tatiana Weisbrod, un étudiant de première année résidant à l’hôpital de médecine aquatique.

Weisbrod a soigneusement transféré Louie dans un bocal en verre Pyrex, avec de l’eau et une plante aquatique que Benge avait prélevée dans son aquarium. C’était la première fois que l’école tentait de traiter un poisson dans l’aquarium et c’était un pari.

« Nous sommes absolument très vigilants face aux espèces vulnérables », a déclaré Weisbrod. Quand il est entré dans la pièce, il était assez silencieux et flottait sur le côté. Nous l’avons observé de près pour nous assurer qu’il n’avait pas l’air excité. «

Pour Louie, Weisbrod et l’équipe vétérinaire ont utilisé un protocole de traitement établi par l’US Navy. Ils ont mis Louie et le récipient en verre dans la chambre hyperbare et l’ont fermée hermétiquement.

« La pression et le temps sont utilisés pour diminuer le volume et le diamètre des bulles de gaz dans les tissus et leur permettre de se résorber chez l’animal », a déclaré Weisbrod. « Ensuite, la pression est relâchée de manière lente et contrôlée, de sorte qu’il y ait suffisamment de temps pour dégazer sans formation de re-bulle. »

La maladie des bulles de gaz est courante dans les aquariums, a déclaré l’équipe vétérinaire d’UF. Les hippocampes sont particulièrement vulnérables à la maladie, même si les experts ne savent pas pourquoi.

Mais il semble que les vétérinaires de l’UF aient mis au point un traitement réussi, grâce à Louie comme cas de test.

« Juste après l’avoir sorti, il semblait nager, de manière plus interactive », a déclaré Weisbrod.

Louie a été guéri avec un traitement.

Pour les vétérinaires de l’Université de Floride, cela signifie qu’ils peuvent offrir ce traitement aux propriétaires de poissons professionnels et amateurs. Peu de vétérinaires sont équipés pour traiter la maladie des bulles de gaz de cette manière, sans parler des hippocampes avec le problème.

« Très peu de publications sur le succès du traitement de cette maladie importante sont publiées, de sorte que tout petit succès peut conduire à de meilleurs résultats », a déclaré Weisbrod.

Pour Benge, le traitement réussi de Louie signifiait quelque chose de plus doux, surtout en 2020. Louie s’est complètement rétabli et Benge est revenu pour le nourrir de crevettes en saumure.

« Certaines personnes diraient que c’est une vie assez insignifiante, mais s’il y a quelque chose que vous pouvez faire pour ajouter quelque chose de positif au monde, pourquoi ne pas le faire? » dit-elle.