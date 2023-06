Une femme de Floride qui a tué son voisin comparaît devant le tribunal, le shérif publie les détails des menaces racistes

ST. PETERSBURG, Floride (AP) – Une femme blanche de Floride accusée d’avoir tiré et tué son voisin noir a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait été menacée par la victime dans les mois précédant le meurtre, selon un rapport d’arrestation publié jeudi qui détaille les allégations de menaces racistes et physique menaces envers les jeunes enfants de la victime.

Le rapport du bureau du shérif du comté de Marion est sorti peu de temps avant que Susan Louise Lorincz ne fasse sa première comparution devant le tribunal jeudi par vidéo pour homicide involontaire coupable et autres accusations.

Lorincz est apparue vêtue d’un gilet de protection sombre, a répondu aux questions du juge sur ses finances mais n’a pas plaidé. Un avocat commis d’office a été nommé pour la représenter lors d’une prochaine audience sur la caution.

Dans une déclaration aux enquêteurs après la fusillade d’Ajike Owens, une mère noire de 35 ans de quatre enfants, Lorincz aurait déclaré avoir eu des problèmes pendant deux ans avec des enfants du quartier qui ne la respectaient pas – y compris les enfants de la victime, qui vont en âge de 3 à 12 ans.

« Lorincz a indiqué que les enfants de (Owens) lui avaient dit dans le passé qu’ils la tueraient », indique le rapport.

Le jour de la fusillade, Lorincz a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait mal à la tête et que « des voisins criaient et hurlaient dehors, des enfants couraient partout » dans une zone herbeuse séparant deux immeubles quadruplex d’appartements, dont le sien. Elle a dit qu’Owens l’avait confrontée avec colère et avait menacé de la tuer.

Selon la chronologie du shérif, Lorincz a appelé le département à 20h54 le soir de la fusillade pour dire que des enfants la menaçaient et s’introduisaient sans autorisation. Elle avait auparavant placé des panneaux «interdiction d’intrusion» dans les zones herbeuses, bien que cela ne fasse pas partie de sa location. Lorincz a déclaré devant le tribunal qu’elle ne possédait aucune propriété.

Alors que les députés étaient en route, d’autres appels sont arrivés au 911 au sujet de coups de feu entendus dans la même zone. À 21 h 04, l’un des enfants d’Owens a appelé le 911 pour dire que sa mère avait été abattue, selon la chronologie. Lorincz a également rappelé, disant qu’elle avait tiré sur une femme à travers sa porte. Les adjoints sont arrivés environ trois minutes plus tard pour trouver Owens allongé sur le sol. Elle a été déclarée morte à l’hôpital une demi-heure plus tard.

Lorincz a affirmé « qu’Owens a frappé à la porte si fort que tout a commencé à trembler et qu’elle a pensé que la porte allait se détacher », et qu’elle a paniqué et s’est dit « Oh mon dieu, elle va vraiment me tuer cette fois. » C’est à ce moment-là qu’elle a tiré une seule balle avec son arme de poing de calibre .380, indique le rapport, notant que Lorincz avait également une deuxième arme de poing à la maison.

« Lorincz a indiqué qu’elle avait acheté l’arme à feu pour se protéger après une altercation avec la victime », indique-t-il.

Lorincz, 58 ans, est accusé d’homicide involontaire avec une arme à feu, de négligence coupable, de voies de fait et de deux chefs d’agression, a déclaré le shérif Billy Woods dans un communiqué.

Lors d’une conférence de presse mercredi après-midi, la famille, les amis et les dirigeants de la communauté de la victime se sont joints à l’avocat des droits civiques Ben Crump pour remercier le shérif d’avoir procédé à l’arrestation, tout en appelant à la justice pour Owens.

« Ce n’est pas un cas difficile », a déclaré Crump. Il a demandé au bureau du procureur de « poursuivre avec zèle » le tireur.

Crump, ainsi que la mère d’Owens et plusieurs voisins ont noté lors de la conférence de presse que la « querelle » dont parlait le shérif était entre Lorincz et les enfants du quartier. Des voisins ont déclaré que Lorincz traitait fréquemment les enfants de noms ignobles lorsqu’ils jouaient dans la pelouse à l’extérieur de sa maison.

Un enfant a déclaré aux députés que la nuit de la fusillade, Lorincz « est sortie de chez elle et a donné le majeur aux enfants » et a également dit ceci : « Éloignez-vous de ma maison, esclave noir », selon le rapport.

Les autorités avaient retardé son arrestation de plusieurs jours alors qu’elles examinaient une éventuelle plainte pour « tenir bon ».

Le shérif a déclaré que depuis janvier 2021, les députés ont répondu à au moins une demi-douzaine de plaintes entre Owens et Lorincz.

La mère d’Owens, Pamela Dias, a déclaré qu’elle allait maintenant élever ses quatre jeunes petits-enfants. Les funérailles d’Owens sont prévues lundi à Ocala.

___

La rédactrice de l’Associated Press, Freida Frisaro, a contribué depuis Fort Lauderdale.

Curt Anderson, Associated Press