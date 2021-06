Une femme de Floride fait don d’un rein à l’ex-femme de son mari deux jours après son mariage

Dix ans après leur premier rendez-vous, Debby Neal-Strickland a enfilé une robe en dentelle crème et a épousé son amour de longue date dans leur église de Floride. Deux jours plus tard, elle a enfilé une blouse d’hôpital et a fait don d’un rein à Mylaen Merthe, l’ex-femme de son nouveau mari. Une histoire insolite ? Oui. Mais l’histoire de Jim Merthe et de ses deux femmes témoigne de la façon dont l’amour et la compassion peuvent triompher de la division. Mylaen, 59 ans, souffrait depuis longtemps d’une maladie rénale. L’année dernière, elle était d’une pâleur fantomatique avec des cernes sous les yeux, se traînant à travers la journée de travail sans énergie. Au moment où elle a été admise à l’hôpital en novembre, ses reins ne fonctionnaient qu’à 8 %. Son frère a proposé de faire don d’un rein mais n’était pas compatible, alors Debby s’est portée volontaire. Jim et Mylaen sont divorcés depuis près de deux décennies, mais ils s’entendaient bien en élevant leurs deux enfants, et Jim est tombé amoureux de Debby, 56 ans. Les femmes étaient amicales lors des réunions de famille, mais pas particulièrement proches. Et Debby savait que Mylaen était sur le point de devenir grand-mère pour la première fois – sa fille était enceinte.

Elle imaginait la fille de Mylaen en train d’accoucher, « et sa mère n’étant pas là. Je ne pouvais tout simplement pas ne pas essayer de changer cela », a-t-elle déclaré. « Dieu m’a dit : ‘Tu es un match et tu dois faire ça.' »

Donner, c’est ce que font Debby et Jim. Dans leur maison d’Ocala, ils élèvent six enfants : une fillette de 6 ans atteinte d’autisme et cinq adolescents. Certains sont les petits-enfants biologiques de Debby et d’autres sont placés en famille d’accueil.

Mais le désir de Debby d’aider Mylaen était plus profond. Elle a passé des années à regarder son frère mourir de fibrose kystique en attendant une double transplantation pulmonaire. Elle a offert un de ses poumons, mais elle n’était pas compatible et il en avait besoin de deux.

« Quand quelqu’un a besoin d’un organe, s’il ne l’obtient pas, il n’y arrivera probablement pas. Je sais que c’est quelque chose que vous faites rapidement », a-t-elle déclaré.

Debby a réussi le match initial pour le sang et les tissus et a commencé des tests plus complexes tout en jonglant avec une maison pleine d’enfants – et à un moment donné, en portant un pichet de collecte d’urine pendant 24 heures.

Mylaen a désespérément essayé de ne pas espérer, se concentrant plutôt sur son avenir en tant que grand-mère.

Debby « savait que c’était tout ce que j’avais toujours voulu », a-t-elle déclaré. Elle « l’a fait avec son cœur ».

Après des mois de tests et de retards COVID, la greffe a été fixée à deux jours après le mariage de Jim et Debby. Debby a été tentée de reporter le mariage, mais des amis l’ont découragée. Le couple avait déjà attendu 10 ans, annulant deux fois par déférence pour leurs enfants qui ont annoncé leurs propres fiançailles.

Ils se sont mariés le 22 novembre. Jim portait un costume gris avec une chemise jaune, « parce que c’est ma seule rose jaune », a déclaré Debby.

«Ce fut le jour le plus incroyable de ma vie, jusqu’à deux jours plus tard. Ce fut aussi le jour le plus incroyable de ma vie », a-t-elle déclaré.

Dès qu’elle a repris connaissance, la nouvelle mariée a posé des questions sur Mylaen. Quelques étages plus bas, Mylaen suppliait également les infirmières : « « Je dois la voir ». C’était la première chose qui sortait de ma bouche.

Les protocoles COVID-19 étaient stricts, mais Jim a finalement été autorisé à conduire sa nouvelle épouse dans la chambre de son ex-femme.

« Nous avions aussi nos masques, alors nous pleurons, et bien sûr nos estomacs nous faisaient mal à cause des incisions », a déclaré Mylaen. « Nous avons un peu ri et pleuré. »

Debby pouvait déjà voir la différence. Les cernes sous les yeux de Mylaen avaient disparu, « elle avait l’air si vivante et revitalisée ».

Mylaen a emménagé avec sa fille, son gendre et son nouveau bébé Jackson pour récupérer.

« Je dois le tenir et le nourrir », a déclaré Mylaen, qui a accueilli un deuxième petit-fils en mars. « Je me suis dit : ‘Je suis en fait ici pour voir ça et je tiens ce petit bébé dans mes bras.' »

Les femmes se disent sœurs du rein, prient les unes pour les autres, roucoulent devant leurs petits-enfants et planifient un grand voyage en famille au lac Rabun, en Géorgie, cet été.

« C’est de cela qu’il s’agit dans le monde. Famille. Nous devons rester ensemble », a déclaré Mylaen. « Elle m’a sauvé la vie. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici