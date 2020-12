Un immigrant clandestin a été arrêté pour le meurtre d’une femme de Floride et pour avoir gardé sa colocataire en otage à Thanksgiving.

Le bureau du shérif de Broward a annoncé hier que Roberto De Lira, 45 ans, fait face à des accusations de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre après que le corps d’une femme a été découvert à son domicile à Pompano Beach, en Floride, rapporte le Miami Herald.

Il est accusé d’être entré dans le domicile de deux femmes le 26 novembre, d’avoir tué Nadir Verissimo, 51 ans, et d’avoir gardé en otage sa colocataire, qui est actuellement non identifiée.

Le bureau du shérif a déclaré que De Lira connaissait les victimes mais n’a pas fourni plus de détails sur la relation entre elles.

L’un des amis de Nadir a déclaré à AcheiUSA que Roberto avait refusé d’accentuer sa relation avec sa colocataire avait pris fin.

Le suspect brésilien est en attente d’immigration depuis le 27 novembre.

