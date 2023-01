Une femme de Floride de 89 ans célèbre le jour de sa remise des diplômes après avoir terminé sa maîtrise

Une femme de Floride est devenue un symbole d’inspiration pour les gens après avoir obtenu sa maîtrise à l’âge de 89 ans. La femme, nommée Joan Donovan, est également une arrière-grand-mère, a obtenu un diplôme supérieur en anglais et en écriture créative en ligne du sud de New Université du Hampshire (SNHU). Elle n’a pas pu aller à l’université en raison du manque d’argent dans la famille, a-t-elle déclaré à la SNHU. Joan a dit qu’elle était ravie de la célébration de sa remise des diplômes. “Je suis honoré. Je suis bouleversée et votre gentillesse compte beaucoup », a-t-elle déclaré. Sa table était décorée de ballons, de cupcakes, d’un bouquet et d’un sac de cadeaux.

Joan a révélé qu’elle ne pouvait pas poursuivre ses études après le lycée, car on lui avait « dit qu’il n’y avait pas d’argent dans la famille pour m’envoyer à l’université ». Elle a décidé de reprendre ses études lorsque ses six enfants ont quitté la maison pour mener leur propre vie.

Elle a d’abord obtenu son diplôme d’associé d’un collège communautaire, puis a obtenu son baccalauréat à l’âge de 84 ans. “Ensuite, j’ai dit:” pourquoi ne pas continuer? a-t-elle dit, mais son collège n’avait pas la flexibilité nécessaire pour qu’elle puisse poursuivre ses études sur le campus en raison de son incapacité à suivre les cours du soir. Elle s’est ensuite inscrite au collège fréquenté par sa petite-fille, dans un programme de maîtrise en ligne en création littéraire.

La vice-présidente adjointe des communications de la SNHU, Laura Keen, a déclaré à Joan : « Au nom du président LeBlanc et de tout le monde à la Southern New Hampshire University, nous sommes si fiers de vous. Félicitations pour l’obtention de votre diplôme de Master. Le collège a envoyé un représentant en Floride pour lui présenter son diplôme encadré. Elle a posé avec elle coiffée d’une casquette et d’une toge, entourée de sa famille.

Femme de l’armée et survivante du cancer du sein, Joan utilise maintenant son diplôme d’écriture créative pour écrire une autobiographie de sa vie. Elle a dit qu’elle s’inspire de ses expériences dans le cours de synthèse de SNHU en cours de route.

