PORT ST. LUCIE, Floride – Les monstres marins existent. Demandez simplement à Jennifer Cameron.

Le 16 avril, le pêcheur à la ligne de Stuart, en Floride, a attrapé le plus gros espadon de sa carrière de pêcheur, pesant dans un géant qui a fait pencher la balance à 436 livres.

Cameron a pêché avec son mari, le capitaine Glenn Cameron, qui possède des chartes de pêche floridiennes amarrées à Sailfish Marina de Stuart en Floride, et son compagnon Nick Cremasco.

Attraper une brute de près d’un quart de tonne comme un espadon est un défi en soi. Le faire tout en luttant avec une température de 102 degrés est complètement autre chose.

«Je ne me sentais pas aussi bien ce jour-là, un jour après avoir reçu ma deuxième vaccination Moderna» pour COVID-19, a-t-elle déclaré à TCPalm | Treasure Coast Newspapers, qui fait partie du réseau USA TODAY. «Mais nous devions attraper un poisson, alors je suis parti. Après avoir navigué, je pouvais sentir ma fièvre, je suis entré dans la cabine et enveloppé dans une couverture et j’ai dormi sur le bateau jusqu’à la marina.

Pourquoi avait-elle besoin d’attraper un poisson?

La raison pour laquelle ils pêchaient en premier lieu était parce que Cameron est l’un des principaux organisateurs du Black Gold Jubilee, un festival annuel du printemps et une collecte de fonds caritative célébrée au Torry Island Campground à Belle Glade, en Floride.

Un aspect de l’événement est un alevin de poisson. Cameron voulait attraper un poisson assez gros pour nourrir des dizaines de participants, donc cibler un espadon aurait atteint cet objectif.

Mission accomplie.

«Parfois, on nous reproche de garder un poisson aussi gros et de ne pas le relâcher. Mais nous avons littéralement fourni environ 300 livres de filets à utiliser pour les alevins et à fournir aux familles des Clairières qui avaient besoin de poisson frais», a-t-elle déclaré. « Nous n’avons gardé que quelques petits morceaux pour notre famille. »

Elle a également pu informer les gens sur la différence entre l’espadon et le marlin, un poisson d’apparence similaire dont la récolte est strictement limitée dans les eaux américaines et qui n’est pas vendu comme poisson de consommation ici.

Comment elle a presque perdu l’espadon

Attraper cette épée n’a presque pas eu lieu, a déclaré son mari. Le poisson était apparemment accroché à la nageoire dorsale – pas à la bouche.

«Nous étions tout droit sortis de l’inlet St. Lucie dans 1 650 pieds d’eau et en utilisant le ventre de bonite comme appât», a-t-il dit. «Lors de notre première dérive, nous avons eu une morsure mais le poisson s’est détaché assez rapidement. Nous nous sommes donc arrêtés, avons couru vers le sud (courant ascendant) et avons commencé notre deuxième dérive. Dès que Nick a remis les lignes, j’ai tourné la tête. et quand j’ai regardé la bouée, elle avait disparu. «

Cela a dit aux pêcheurs expérimentés deux choses: le poisson avait faim et il était gros.

Une méthode courante pour capturer l’espadon utilise une grande bouée pour maintenir l’appât déployé bien loin du bateau et à une profondeur suffisante pour attirer l’attention d’un espadon. Ils sont connus pour habiter les profondeurs sombres ci-dessous où la lumière du soleil pénètre à partir de la surface – au moins 300 pieds de profondeur.

Pour faire descendre l’appât aussi profondément, Cameron a utilisé un poids en plomb de 13 livres. Il a dit que la bouée n’avait pas refait surface depuis longtemps. Après cela, et ils ont pu déconnecter le fil et le récupérer, le poisson est remonté à la surface et a sauté.

«Il a enterré la bouée pendant 20 minutes, me disant que c’était un très gros poisson. Quand il a sauté, je savais qu’il pesait plus de 350 livres», a déclaré Glenn. Sa femme tournait le poisson en utilisant un moulinet électrique Lindgren-Pitman.

«Une fois que nous avons pris les devants, le poisson est redescendu à 100 brasses (600 pieds), sous l’eau du Gulf Stream. Après avoir ramené le poisson au bateau, il était temps pour Nick de harponner le poisson. jamais fait ça à un espadon auparavant, il a fait un excellent travail et l’a lapidé, mettant fin au combat », a déclaré Glenn.

Ensuite, c’était au capitaine et à Cremasco de gaffer le poisson et de le transporter par la porte du thon de 60 pieds.

Claquement de poisson porte-épée

Ce n’était pas le premier espadon de Jennifer Cameron.

Elle en a attrapé deux en 2017, mais la dernière en date l’a amenée à penser à poursuivre le Conventional Billfish Royal Slam Club de l’International Game Fish Association, qui récompense les pêcheurs à la ligne qui attrapent ces sept istiophoridés, dont deux dans deux océans:

Espadon

Spearfish

Marlin noir

Marlin blanc

Marlin rayé

Voilier dans l’Atlantique et le Pacifique

Marlin bleu dans l’Atlantique et le Pacifique

Jennifer n’a besoin que d’attraper un marlin noir et un marlin rayé, a déclaré son mari.

Les autres résidents du comté de Martin qui sont membres du club IGFA Royal Billfish Slam sont Doug Blanchard de Stuart, Julie Crispin de Sewall’s Point, Floirda et Bob Pelosi de Palm City, en Floride.

Gros correctif

Ce fut une année mouvementée pour les Camerons. En juin, le couple a eu peur en frappant une vague à Beaufort Inlet à Morehead City, en Caroline du Nord, alors qu’il pêchait dans le tournoi Big Rock Blue Marlin. La vague a rompu la chaire à l’avant, déchirant le haut de la coque. Heureusement, le bateau n’a jamais pris d’eau.

Pourtant, Glenn a dû passer environ six semaines à faire la navette entre Stuart et la Caroline du Nord pour superviser les réparations. Ils ont pu terminer la réparation du poisson de sport personnalisé de la Caroline de 60 pieds à temps pour pêcher plus de tournois dans les États du centre de l’Atlantique et ont participé à la série hivernale de tournois de voiliers sur la côte au trésor.

Ils prévoient de pêcher le Custom Boat Shootout et le nouveau tournoi Walker’s Cay aux Bahamas le mois prochain, a déclaré Jennifer.

La morsure de l’espadon d’automne peut également être bonne, a déclaré Glenn, en particulier pour les gros poissons de plus de 300 livres, parfois appelés «marqueurs» par les espadons commerciaux.

« Nous attrapons de grosses épées toute l’année au large de Stuart, même si nous ne les pêchons pas tout le temps », a-t-il déclaré. « Vous pouvez les attraper ici n’importe quel mois de l’année. »

Un exemple concret? Le même jour, le capitaine George Gozdz de Flatlined Charters à Jensen Beach et l’animateur de l’émission télévisée Unfathomed sur Outdoors Channel ont également attrapé un espadon de très belle taille de 150 livres au large de Stuart.

Imaginez cela, pêcher l’espadon dans un endroit nommé «Capitale mondiale du voilier».

Règlement sur l’espadon

Taille minimum: 47 pouces mesurés de la mâchoire inférieure à la longueur de la fourche de la queue

47 pouces mesurés de la mâchoire inférieure à la longueur de la fourche de la queue Limite de sac: Un par pêcheur par jour, sans dépasser un maximum de 4 par bateau (non à louer) ou 15 par bateau à louer. Aucune limite quotidienne de bagages et de possession pour le capitaine et l’équipage des navires pour compte d’autrui.

Un par pêcheur par jour, sans dépasser un maximum de 4 par bateau (non à louer) ou 15 par bateau à louer. Aucune limite quotidienne de bagages et de possession pour le capitaine et l’équipage des navires pour compte d’autrui. Déclaration obligatoire: Tout espadon débarqué doit être signalé à la NOAA dans les 24 heures au 800-894-5528.

Tout espadon débarqué doit être signalé à la NOAA dans les 24 heures au 800-894-5528. Permis requis: Un permis d’espèce hautement migratrice est requis dans les eaux fédérales.

Un permis d’espèce hautement migratrice est requis dans les eaux fédérales. Plus d’information: Pour connaître les règlements de pêche complets de l’état, rendez-vous sur MyFWC.com.

Pour connaître les règlements de pêche complets de l’état, rendez-vous sur MyFWC.com. Record de Floride: 757,8 livres, Bill Lussier, Islamorada, 31 mars 2019

757,8 livres, Bill Lussier, Islamorada, 31 mars 2019 Record de Floride en attente: 767,8 livres, Timmy Maddock, Pompano Beach, 25 janvier 2021

767,8 livres, Timmy Maddock, Pompano Beach, 25 janvier 2021 Record du monde: 1182 livres, Louis Marron, Iquique, Chili, 7 mai 1953

Suivez Ed Killer sur Twitter @tcpalmekiller.