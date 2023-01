Une femme de Floride accusée de meurtre alors que son petit ami meurt dans une valise pendant un jeu de cache-cache

Un simple jeu de cache-cache a pris une tournure sinistre, entraînant la mort d’un homme en 2020, a attiré l’attention après que sa petite amie a été traduite devant le tribunal pour meurtre au deuxième degré. Sarah Boone de Floride a été arrêtée par la police en février 2020 après avoir laissé son petit ami Jorge Torres Jr enfermé dans une valise pendant des heures sous prétexte de jouer à un jeu, ce qui a entraîné sa mort.

Un rapport du Daily Mail indique que le couple buvait du vin et jouait à cache-cache. Jorge s’est caché dans une valise mais Sarah l’aurait trouvé et l’aurait enfermé à l’intérieur. Une vidéo est apparue en 2020 de l’homme criant “Je ne peux pas respirer” de l’intérieur du sac, tandis que Sarah a dit : “C’est pour tout ce que tu m’as fait. Stupide.” Jorge n’arrêtait pas de dire qu’il ne pouvait pas respirer pendant que Sarah s’évanouissait sur son lit, en supposant qu’il serait capable de sortir tout seul.

Elle a affirmé qu’elle n’avait pas réalisé que son partenaire était peut-être encore dans le sac jusqu’à ce qu’elle se réveille plusieurs heures plus tard au son de son téléphone qui sonnait à plusieurs reprises. Elle a d’abord pensé qu’il était quelque part en bas et plus tard, elle s’est rendu compte que son petit ami était toujours pris au piège. Elle a affirmé que lorsqu’elle a ouvert la valise, elle a découvert Torres inconscient et ne respirant pas. Elle a ensuite composé le 911 avant que les députés ne viennent et découvrent que Torres était décédé.

Jorge était allongé sur le sol près du sac bleu lorsque des députés sont arrivés à la maison pour enquêter sur le rapport. Le 30 janvier, trois ans après l’horrible incident, Sarah se présentera maintenant pour une audience préliminaire. Le document d’arrestation indiquait: “Sarah a paniqué et s’est souvenue que la dernière fois qu’elle avait vu Jorge, c’était quand elle l’avait glissé dans la valise.”

