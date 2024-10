Une femme de Floride accusée d’avoir mis son petit ami dans une valise et de l’avoir laissé suffoquer est reconnue coupable de meurtre

UN Une femme de Floride accusée d’avoir mis son petit ami dans une valise et de l’avoir laissé là pour suffoquer a été reconnue coupable de meurtre vendredi, quatre ans après ce qu’elle avait initialement décrit aux autorités comme un cas de cache-cache ivre qui avait mal tourné.

Sarah Boone a été reconnue coupable par un jury du comté d’Orange de meurtre au deuxième degré lors du décès de Jorge Torres Jr. en février 2020, selon les archives judiciaires.

Torres a été retrouvé mort dans leur appartement de Winter Park après que Boone ait déclaré qu’elle l’avait mis dans une valise lors d’une partie de cache-cache, a déclaré le bureau du shérif du comté d’Orange dans un rapport de l’époque. Boone a dit qu’elle pensait que c’était drôle et que les deux hommes auraient bu de l’alcool.

Elle a dit qu’elle était montée à l’étage et s’était évanouie, et quand elle s’est réveillée, elle a réalisé que Torres était toujours dans la valise. Lorsqu’elle l’a ouvert, Torres ne répondait plus.

Boone a témoigné à son procèsdéclarant au tribunal que les deux hommes avaient bu à l’extérieur de leur appartement et que lorsqu’elle est entrée, elle a supposé qu’ils allaient se coucher, mais Torres se serait installé dans une grande valise.

« Dans ma tête, je me suis dit : ‘Oh, mec, nous n’allons évidemment pas dormir de sitôt.’ Et je me suis approchée et il essayait de se mettre à plat pour que je ne puisse pas dire qu’il était là », a-t-elle déclaré.

Boone a déclaré au tribunal : « Je l’ai juste un peu zippé, nous avons trouvé ça drôle et nous plaisantions sur le fait qu’il était assez petit pour tenir dans la valise. »

Elle a dit qu’elle l’avait « déplacé un peu » alors que Torres était encore à l’intérieur de la valise.

« Nous en plaisantions et en rions », a-t-elle déclaré.

Boone a déclaré qu’à un moment donné, la valise était tombée et qu’elle avait décidé de lui parler de son prétendu comportement abusif. Elle a également sorti son téléphone portable et a commencé à filmer, a-t-elle déclaré au tribunal.

Dans les clips vidéo, Boone se serait moqué de Torres alors qu’il implorait de l’aide, affilié à NBC WESH de Daytona Beach a rapporté. On pouvait l’entendre sur les clips lui dire que c’était « Pour tout ce que tu m’as fait ».

Lorsque Torres a dit qu’il ne pouvait pas respirer, Boone a répondu : « C’est de ta faute. Oh, c’est ce que je ressens quand tu m’étouffe », a rapporté la chaîne d’information.

Boone a témoigné que le « ton de Torres a changé » alors qu’il était dans la valise et que les deux ont commencé à se disputer.

« Les choses qu’il disait m’ont beaucoup effrayée, il m’a injuriée et menacée », a-t-elle déclaré au tribunal. « Ça s’est échauffé très vite. »

Boone a déclaré que Torres avait commencé à pousser la valise et qu’elle craignait qu’il ne sorte. Après qu’il ait pu sortir une main de la valise, elle lui a frappé la main avec une batte de baseball jusqu’à ce qu’il la remette à l’intérieur.

Elle a déclaré au tribunal qu’elle était montée à l’étage et s’était endormie. Lorsqu’elle s’est réveillée, elle a supposé que Torres avait quitté l’appartement, puis elle « a vu la valise et s’est souvenue de la nuit précédente ».

L’État a déclaré que Boone n’était pas en danger imminent lorsqu’elle a refusé d’ouvrir la valise, selon WESH. Les procureurs ont déclaré que Boone avait tué son petit ami parce qu’elle estimait qu’il méritait de mourir à cause de ses actes passés.

Elle devrait être condamnée le 2 décembre.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com