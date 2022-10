Une femme de Floride a perdu son alliance juste avant le passage de l’ouragan Ian. Son mari l’a trouvé dans les débris de la tempête.

Ashley Garner, son mari et leurs trois enfants (Avec l’aimable autorisation d’Ashley Garner)

Ashley Garner, résidente de Floride, a déclaré qu’elle avait perdu son alliance dans son jardin quelques jours avant l’ouragan Ian.

Garner a perdu espoir de revoir l’anneau après qu’elle et sa famille aient fouillé la cour pendant trois jours avant la tempête.

Elle a dit que son mari avait trouvé l’anneau dans les débris de la tempête près de leur allée lors du nettoyage.

Ashley Garner enlève rarement son alliance.

Trois jours avant Ouragan Ian a frappé la côte ouest de la Floride avec des vents catastrophiques et des ondes de tempête, Garner, 32 ans, a retiré sa bague et l’a placée sur une chaise à l’intérieur de son garage. Elle allait s’entraîner avec un sac de boxe, quelque chose qu’elle a dit qu’elle n’avait pas fait depuis des années.

“Alors j’ai enlevé toutes mes bagues, complètement oublié parce que ce n’est pas normal que j’enlève mes bagues. Je dors avec elles – Je ne les enlève pas”, a déclaré Garner.

Le lendemain, Garner, qui vit à Fort Myers, a réalisé que sa bague avait disparu. La chaise avait été déplacée et quand elle est allée la chercher, elle n’a trouvé que deux autres bagues, pas son alliance, a déclaré Garner.

“Évidemment, c’est un symbole qui signifie tellement pour moi, mais c’était hors de mon contrôle”, a-t-elle déclaré. “Je ne pouvais rien faire d’autre que le chercher, et si je ne pouvais pas le trouver, c’est tout ce que je pouvais faire.”

Pris de panique, Garner, son mari et leurs trois enfants ont fouillé sa cour avant à l’extérieur du garage, a déclaré Garner.

La famille a cherché pendant deux jours alors que l’ouragan Ian quittait Cuba et touchait terre en Floride.

“La tempête arrive, si nous ne la trouvons pas maintenant, elle est partie, et ça me va”, s’est dit Garner. “Je ne suis pas du genre matérialiste. C’est ce que c’est, et j’ai juste laissé tomber, puis j’ai oublié.”

Un arbre tombé devant la maison d’Ashley Garner à Fort Meyers. (Avec l’aimable autorisation d’Ashley Garner)

Ouragan Ian a dévasté la plage de Fort Myersl’une des zones les plus durement touchées sur la trajectoire de la tempête. Une surtension de près de 4 mètres d’eau s’était déversée dans la communauté. Une fois la tempête passée, Garner a déclaré que sa famille était sortie pour nettoyer leur cour avant.

Garner a déclaré à Insider que son alliance manquante était la dernière chose à laquelle elle pensait lorsqu’elle a vu que son quartier avait été dévasté par l’ouragan Ian.

“Je veux dire, avec la dévastation, et je veux dire, quand vous êtes sorti de notre garage, il y avait littéralement des branches d’arbres partout. Vous ne pouviez pas marcher. Les arbres étaient sur les voitures, sur les toits”, a déclaré Garner.

Alors que toute la portée de La destruction de l’ouragan Ian est toujours en cours d’évaluation, les pertes ont été devrait se situer entre 28 et 47 milliards de dollarsce qui en fait la tempête la plus coûteuse de Floride depuis l’ouragan Andrew en 1992, selon CoreLogic, une société de recherche qui estime les dommages causés par les tempêtes.

Après dix minutes de nettoyage des débris, Garner a déclaré que son mari avait fait une découverte choquante.

Son alliance perdue a été retrouvée dans les broussailles près de leur allée. Le mari de Garner a donné la bague à leur fils aîné pour qu’il la donne à Garner, qui nettoyait des branches d’arbres près du trottoir.

“Je n’y croyais pas. Il me l’a tendu. J’ai crié, puis je me suis assise”, a-t-elle déclaré.

Une photographie de l’alliance d’Ashley Garner placée là où elle a été trouvée. (Avec l’aimable autorisation d’Ashley Garner)

Garner a déclaré à Insider qu’elle pensait que son alliance lui revenant était un signe que les choses allaient s’améliorer.

“Je viens de remercier Dieu de nous avoir fourni et de nous avoir montré de l’espoir, car c’est dévastateur de voir toutes les maisons et Fort Myers Beach complètement détruites et des vies perdues. ira bien et que nous devions continuer à avancer”, a déclaré Garner à Insider.

Elle a dit qu’elle n’enlèverait plus jamais sa bague et que si elle n’avait jamais été retrouvée, elle obligerait son mari à lui en acheter une nouvelle.