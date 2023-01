Une femme de Delhi travaillant au British Council quitte son emploi pour vendre du thé et aspire à devenir le prochain “Chaayos”

Aucun rêve n’est trop grand, aucun travail n’est trop petit. C’est exactement ce que cette femme montre au monde. Un utilisateur de LinkedIn, le brigadier Sanjay Khanna, a partagé l’histoire inspirante d’une femme titulaire d’un diplôme de troisième cycle en littérature anglaise. Le vétéran de l’armée se trouvait à Gopinath Bazar, Delhi Cantt, lorsqu’il a décidé de prendre le thé. Il a partagé qu’il avait été “émerveillé et agréablement surpris” lorsqu’il est tombé sur le stand de thé sur roues appelé Raydee. Non pas parce que c’était un stand inhabituel, mais parce qu’il est tombé sur une femme anglophone qui l’opérait. Curieux, le brigadier à la retraite a demandé pourquoi elle dirigeait le stand de thé. C’est alors que Sharmistha Ghosh a raconté sa vision. C’est son rêve de rendre son entreprise aussi grande que Chaayos. La femme a également partagé qu’elle avait travaillé à la British Council Library jusqu’à ce qu’elle démissionne pour poursuivre son rêve.

Avec le soutien de son amie travaillant avec Lufthansa en tant que partenaire conjoint et de son aide ménagère travaillant avec un salaire supplémentaire, elle vise à travailler dur jusqu’à ce qu’elle réalise son rêve. Le vétéran de l’armée a écrit: “Je suis fermement convaincu qu’il ne faut pas continuer à penser à des qualifications élevées et à un travail haut de gamme, mais penser à de petites voies et moyens pour réussir et s’épanouir à plus long terme.”

Les utilisateurs des médias sociaux étaient impressionnés par le courage de la femme. Ils ont fait remarquer que peu ont le courage de quitter un emploi bien rémunéré et de poursuivre leurs rêves. Beaucoup ont loué sa vision et ont dit que son travail acharné portera ses fruits à l’avenir. Un utilisateur de LinkedIn a écrit : « C’est tellement inspirant et magnifique. J’essaierai moi aussi de la repérer bientôt à Gopinath Bazar si sa zone d’opération reste la même. Merci pour ce partage, “

“Appréciez vraiment votre sensibilité envers un noble travailleur. Inspirant en effet ! Un acteur du changement dans le vrai sens du terme », a lu un autre commentaire.

Un utilisateur a commenté: “Bravo. Elle est une source d’inspiration pour une foule d’entrepreneurs en herbe.

Internet regorge de ces histoires inspirantes de courage et de détermination. Un clip qui a fait le tour d’Instagram a capturé le parcours inspirant d’un étudiant diplômé de B.Com avec un stand de nourriture du sud de l’Inde sur les roues. L’homme peut être vu en train de vendre des aliments frais sur une moto.

Après avoir obtenu son diplôme avec B.Com en 2019 et travaillé chez McDonald’s pendant trois ans, l’homme, Avinash a décidé de réaliser son rêve de posséder une entreprise alimentaire

