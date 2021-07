Une femme de Delhi prépare des repas gratuits pour le Covid et enseigne la cuisine aux défavorisés

Alors que le monde lutte contre le mortel COVID-19, l’espoir et la résilience face à l’adversité sont louables. La deuxième vague de la pandémie, en particulier, a fait beaucoup de dégâts et fait de nombreuses morts. Malgré tous les dégâts, la pandémie mondiale nous a en quelque sorte rapprochés de mère nature et de nous-mêmes. Nous sommes devenus plus humains et empathiques. Au milieu de cette situation, nombreux sont ceux qui se mettent en quatre pour venir en aide aux personnes en détresse.

Il est réconfortant de voir de tels actes de service désintéressés qui donnent l’exemple à suivre pour les autres. Beaucoup se sont mobilisés pour guérir le monde à leur manière et apporter une vague de changement grâce à leur gentillesse. Ensemble, nous sommes plus forts et pouvons surmonter les défis les plus difficiles. Quelque chose de similaire est apparu récemment et a gagné le cœur des gens partout.

L’un de ces samaritains est Anchal Chopra Bhalla, résident de New Delhi – fondateur et directeur de Tastesutra, un studio de cuisine qui offre une expérience de cuisine en ligne et hors ligne – qui a cuisiné des tonnes de délicieux repas pour les nécessiteux et les patients COVID-19. Parallèlement, elle enseigne la cuisine à des personnes défavorisées. LifeBeyondNumbers a récemment interviewé la chef pour en savoir plus sur son travail.

Dans son interview, elle a déclaré que c’était au cours de la deuxième vague qu’elle avait commencé à envoyer des repas à ses amis et à ses proches infectés par COVID. Son acte de gentillesse s’est propagé comme une traînée de poudre et de nombreux bénéficiaires ont proposé leur aide pour rendre la nourriture accessible à un plus grand nombre de personnes. Elle a également ajouté qu’ils changent le menu tous les jours et ne font jamais de compromis sur la qualité. Aidée de son mari et de sa belle-mère, Anchal se lève tôt le matin et cuisine jusque tard pour préparer à manger pour tous ceux qui en ont besoin.

