Une femme de Decatur a tué deux personnes et en a poignardé une autre

6 septembre — Une femme de Decatur a été accusée de meurtre pour la mort de deux personnes, l’une décédée jeudi à l’hôpital après avoir été battue avec un marteau et l’autre retrouvée morte dans une maison dimanche dernier, selon la police de Decatur, et elle fait également face à une accusation d’agression pour avoir prétendument poignardé une troisième personne.

Mary Deanna Hughes, 32 ans, de 1607 Ororke Lane SW, est restée vendredi à la prison du comté de Morgan sans caution en attendant une audience de la loi Aniah prévue lundi à 9 heures, selon les dossiers judiciaires.

La victime âgée décédée à l’hôpital de Huntsville jeudi a été identifiée par la police comme étant Mimi Marquette.

L’homme retrouvé mort dimanche dernier dans un appartement d’East Moulton Street a été identifié par la police dans un communiqué vendredi comme étant James Jefferson.

L’homme qui aurait été poignardé par Hughes, mais qui aurait survécu, n’a pas été identifié.

Le 25 août, vers 23 h 38, des agents ont été dépêchés dans le bloc 1600 d’Ororke Lane SW à la suite d’un rapport faisant état d’une agression au couteau, a déclaré la police.

Selon une déclaration de la police déposée au tribunal, Hughes était sur les lieux et a été arrêtée le jour même pour agression au deuxième degré contre une personne avec laquelle elle avait eu une relation amoureuse antérieure. La victime présumée dans cette affaire a déclaré à la police qu’il l’aidait à peindre une pièce de son appartement, à sa demande, « lorsqu’elle l’a poignardé au hasard avec un couteau », selon la déclaration d’un détective.

L’homme s’est retiré dans la salle de bain de Hughes, a-t-il déclaré à la police, mais elle a continué à le poignarder. Puis, a-t-il dit, elle a commencé à le frapper avec une batte de baseball en métal alors qu’il était allongé sur le sol de la salle de bain. Il a réussi, selon la déclaration sous serment, à fermer la porte de la salle de bain d’un coup de pied, puis à appeler le 911 sur son téléphone portable tout en maintenant la porte fermée.

Dans la déclaration sous serment, le détective de la police de Decatur, Michael Kent, a déclaré que la victime avait « de multiples blessures au dos qui correspondaient à des coups de couteau (et) avait d’autres blessures sur tout le corps et un grand volume de sang autour de la tête et du visage ».

Kent a déclaré dans l’affidavit, déposé le lendemain de l’incident, que la victime était dans un état stable à l’hôpital de Huntsville.

Selon les documents judiciaires, Hughes a été libéré le 28 août sous caution de 10 000 $, trois jours avant l’agression présumée de la femme âgée.

Le 31 août, vers 7h15, le 911 du comté de Morgan a reçu un appel concernant une agression à Line Street Northeast et Market Street, selon la police.

« Un témoin aurait crié à la femme de s’arrêter et l’aurait suivie dans son véhicule jusqu’à l’arrivée de la police », selon un communiqué de la police de Decatur.

Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont « localisé une femme âgée souffrant de multiples blessures ». Marquette a été transportée à l’hôpital de Huntsville, selon une déclaration de la police, avec de graves blessures à la tête et à l’œil qui ont nécessité une intervention chirurgicale.

Hughes a été accusé d’agression au premier degré et incarcéré à la prison du comté de Morgan avec une caution en espèces de 50 000 $, selon un juge de circuit du comté de Morgan, une accusation qui a été transformée en meurtre après la mort de Marquette.

Dimanche à 13h30, le 911 du comté de Morgan a reçu un rapport concernant un homme décédé dans le bloc 1000 de la rue East Moulton. Le coroner du comté de Morgan, Jeff Chunn, les détectives de la division des enquêtes criminelles et de l’unité d’enquête sur les scènes de crime se sont rendus sur les lieux.

Le corps de Jefferson a été transporté au Département des sciences médico-légales de l’Alabama pour une autopsie, qui a révélé que la cause du décès était un homicide, a déclaré la police.

« L’autopsie a déterminé que (Jefferson) avait subi des blessures contondantes au torse, des blessures contondantes à la tête et 22 coups de couteau au cou », selon la déclaration sous serment d’un détective, qui indique également que Hughes a admis avoir poignardé Jefferson.

Hughes a été accusé de meurtre dans la mort de Jefferson.

