Une femme de Dartmouth transforme un hors-bord des années 1970 en “belle” piscine d’arrière-cour

Une femme de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, a décidé que la présence d’eau à l’intérieur d’un bateau ne devait pas être une cause d’inquiétude.

Après environ un mois de travail, Olivia Kendall dit qu’elle a terminé de transformer un vieux bateau à moteur en une piscine d’arrière-cour.

“Il avait l’air vraiment beau. Il était évidemment très vieux”, a déclaré Kendall à propos du bateau. “Mais je pensais que si cela pouvait empêcher l’eau d’entrer, cela pourrait probablement retenir l’eau.”

Depuis l’achat de sa maison en 2017, elle a déclaré qu’elle travaillait à la rénovation de la propriété. Elle cherchait à l’origine des bassins de stockage – qui utilisent des réservoirs en acier galvanisé peu profonds que l’on trouve généralement dans les fermes pour le bétail – pour sa maison, car ils sont récemment devenus une alternative de piscine à la mode.

Cependant, elle a été découragée par le coût élevé des réservoirs et est tombée sur une liste d’un ancien bateau “runabout” modèle Mercury de la Chestnut Canoe Company sur Facebook Marketplace pour 300 $.

Olivia Kendall a transformé un vieux runabout modèle Mercury de la Chestnut Canoe Company, vu en haut à droite dans un catalogue, en une piscine pour son jardin. (Musée du canoë en bois)

“Sur un coup de tête, je l’ai acheté et le monsieur l’a apporté directement dans le jardin et j’ai commencé à travailler dessus.”

Elle a commencé à parler aux gens du projet pour se tenir responsable, a-t-elle dit, et a commencé à mettre en place la piscine. La première étape consistait à choisir un endroit pour que le bateau vive dans son jardin. Puis elle a nivelé le sol en dessous et a construit un cadre pour maintenir le bateau stable.

Kendall a déclaré qu’elle était retournée sur Facebook Marketplace, où elle avait trouvé du matériel d’occasion, notamment une pompe de piscine, un filtre à sable et un chlorateur d’eau salée – qui crée du chlore gazeux à partir du sel dissous dans l’eau – pour commencer à transformer le cockpit du bateau. dans une piscine.

Complet avec cascade

“Emprunter la route de l’occasion permet de rencontrer des gens intéressants qui connaissent [about] ces articles », a-t-elle expliqué, ajoutant que le processus avait été beaucoup plus facile grâce à l’aide qu’elle avait reçue des vendeurs auprès desquels elle avait acheté de l’équipement.

Ensuite, il s’agissait de recouvrir le pont du bateau d’un liner de piscine, de percer la coque du bateau pour faire passer les tuyaux de la piscine et d’ajouter un accessoire de cascade qui renvoie l’eau dans la piscine une fois qu’elle est passée à travers les filtres.

Kendall a déclaré que sa fille, Adele, avait passé une grande partie de l’été dans la piscine depuis qu’elle était terminée. (Dylan Jones/CBC)

Parmi les touches finales, citons une poubelle à l’arrière de la piscine, qu’elle utilise pour stocker des boissons pour elle-même et sa fille de trois ans, Adele, qui a ajouté sa touche personnelle au “bateau inversé” avec une variété de ses jouets.

“Nous avions juste besoin de quelque chose d’assez petit pour qu’elle puisse éclabousser en toute sécurité. Et j’avais aussi besoin de quelque chose dans lequel je pouvais me détendre”, a déclaré Kendall.

Sa fille a passé tout le temps qu’elle a pu dans la piscine et les autres enfants du quartier sont également de grands fans du projet, a-t-elle déclaré.

Aménagement paysager et lumières

Il y a encore des choses à ajouter au bateau, a déclaré Kendall. Elle prévoit d’aménager autour de la coque et d’ajouter des lumières pour apporter une ambiance tropicale. Elle a qualifié la piscine de “prototype” et prévoit d’apprendre par elle-même à construire une base permanente pour le bateau une fois la saison de baignade terminée.

Elle a reçu une leçon rapide sur tout, de la chimie à la construction, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle recommande de prendre la route du bateau aux personnes qui envisagent d’ajouter une piscine à leur maison, en particulier sur le marché de l’occasion.

“Cela m’a forcé à apprendre à faire les choses par moi-même, à être ingénieux et à tromper mes amis [into] venir et soulever des choses pour moi”, a déclaré Kendall en riant.