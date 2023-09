Une femme de Danville écope de 22 mois de prison pour avoir détourné 1,7 million de dollars de Men’s Wearhouse

OAKLAND – Une femme de Danville âgée de 52 ans purgera près de deux ans de prison pour avoir détourné plus de 1,7 million de dollars de son ancien employeur, Men’s Wearhouse, et de sa société mère, Tailored Brands, a annoncé mardi le bureau du procureur américain.

La peine de 22 mois de Gina Suzanne Lonestar intervient après qu’elle a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude électronique en mai, ont indiqué les procureurs dans un communiqué de presse. Le juge du tribunal de district américain, Jon S. Tigar, a ordonné à Lonestar de commencer à purger sa peine le 5 janvier 2024.

Le projet a débuté en décembre 2010, lorsque Lonestar travaillait en tant que directeur du département des installations de Men’s Wearhouse. Les procureurs ont déclaré que Lonestar avait créé un faux vendeur, puis avait soumis et approuvé des factures affirmant que le vendeur effectuait des inspections et du travail de bricoleur dans des magasins à travers l’État.

Au cours d’une période de huit ans, Lonestar a fraudé Men’s Wearhouse et Tailored Brands de plus de 1,7 million de dollars, qui ont été versés sur son compte courant commun, ont indiqué les procureurs. Durant cette période, elle a été promue directrice principale des installations et des services corporatifs puis vice-présidente de la construction, de l’entretien et des installations.

Les procureurs ont déclaré que Lonestar avait le pouvoir, dans tous ses rôles, d’approuver les factures pour les travaux effectués par les fournisseurs.

Le stratagème a pris fin en 2019 lorsqu’il a été détecté par un audit interne, ont indiqué les procureurs.

En septembre 2022, un grand jury fédéral a inculpé Lonestar de six chefs d’accusation de fraude électronique. Les procureurs ont déclaré que tous les chefs d’accusation, sauf un, avaient été rejetés dans le cadre de son accord de plaidoyer.

En plus de la peine de prison, Tigar a ordonné à Lonestar de payer un jugement de confiscation de 1 736 216 $ et de purger trois ans de liberté surveillée après sa sortie de prison. Tigar a également fixé une audience au 1er décembre pour déterminer les questions concernant la restitution.