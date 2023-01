Une femme de Crystal Lake plaide coupable de conduite en état d’ébriété après avoir heurté un enfant à vélo à l’été 2021 – Shaw Local

Une femme de Crystal Lake, âgée de 77 ans, a été condamnée à 10 jours de prison du comté et à 30 mois de probation pour crime mercredi après avoir plaidé coupable de conduite en état d’ébriété lorsqu’elle a frappé un enfant de 9 ans en août 2021, selon les archives judiciaires.

Janice M. Easty, du bloc 400 d’Oxford Lane, a enregistré un plaidoyer de culpabilité négocié pour un chef d’accusation de conduite aggravée sous l’influence de l’alcool, un crime de classe 4. En échange de son plaidoyer, deux chefs d’accusation supplémentaires de la même accusation ont été rejetés, selon les archives du tribunal du comté de McHenry.

Easty a rendu son permis de conduire en audience publique et devrait se rendre jeudi à la prison du comté, a déclaré le procureur adjoint de l’État, Ashley Romito.

La jeune fille et ses parents étaient présents au tribunal et ont lu des déclarations d’impact détaillant le traumatisme de l’accident et son long et douloureux rétablissement, a déclaré Romito.

Easty a été accusée d’être sous l’influence de l’alcool lorsqu’elle a conduit sa Toyota Avalon, qui n’était pas assurée, hors d’un parking, sur un trottoir et sur la chaussée, frappant l’enfant qui faisait du vélo sur le trottoir, selon documents judiciaires et ce que le chef adjoint de la police de Crystal Lake, Derek Hyrkas, a déclaré au moment de son arrestation.

Elle conduisait vers le nord sur Country Club Road, au nord de Golf Road, lorsque l’accident s’est produit, selon des documents judiciaires.

L’enfant a subi de “graves blessures internes” à la suite de l’accident, selon une plainte pénale du département de police de Crystal Lake.

“Il s’agit d’une femme de 77 ans sans antécédent de trafic ni d’antécédents criminels”, a déclaré son avocat Jeffrey Altman après le tribunal.

Il a dit qu’elle buvait de l’alcool et qu’elle prenait des médicaments sur ordonnance qu’elle n’aurait pas dû prendre, ce qui a entraîné l’accident.

Elle avait un taux d’alcoolémie de 0,11, supérieur à la limite légale de 0,08. Cela, en conjonction avec ses prescriptions, “a malheureusement amélioré l’effet”, a-t-il dit, ajoutant qu’elle a depuis terminé l’évaluation de la toxicomanie et tous les conseils recommandés.

Easty doit également payer 4 684 $ en frais de justice et amendes, selon des documents judiciaires.