Une femme de Crystal Lake, diplômée de St. Charles North, prête à briller en tant que Miss Amazing Illinois – Shaw Local

Gloria Fisher n’a jamais pensé que les compétitions de reconstitution historique étaient pour des gens comme elle, alors quand la femme de Crystal Lake a découvert qu’il y avait un programme de style reconstitution historique conçu pour les adultes handicapés, elle était prête à s’inscrire.

Fisher, maintenant âgée de 29 ans, s’est intéressée au monde des concours lorsqu’elle était à l’école secondaire St. Charles North après avoir regardé l’émission « Toddlers and Tiaras » du réseau TLC sur les jeunes filles participant à des concours.

“J’ai commencé à m’intéresser aux concours de cette émission, mais je ne pensais pas qu’il y avait quelque chose pour les adultes ayant des besoins spéciaux”, a déclaré Fisher depuis son foyer de groupe indépendant à Crystal Lake.

Elle a finalement eu sa chance en avril, lorsqu’elle a été nommée Miss Amazing Illinois dans la division Senior Miss.

Elle, sa mère et une amie se rendront à Nashville, dans le Tennessee, pour participer au sommet national Miss Amazing Summit le 28 juillet. Entre le transport, les hôtels et les repas, le voyage leur coûtera près de 3 000 $.

Miss Amazing offre “des opportunités aux filles et aux femmes handicapées de réfléchir à leurs objectifs, de sortir de leur zone de confort et de créer des réseaux de soutien”, selon le site Web du groupe.

Gloria Fisher, 29 ans, de Crystal Lake, participera au Miss Amazing Summit le 28 juillet 2022 à Nashville, Tennessee. Elle et sa mère, Yvet Fernandez, de South Elgin, recueillent des fonds pour aider à couvrir les frais. (Janelle Walker)

Lors d’événements d’État organisés à travers le pays, les femmes et les filles âgées de 5 ans et plus participent à une entrevue avec des juges, donnent une courte représentation d’un passe-temps ou d’un passe-temps et se présentent sur scène au public.

Pour être un candidat Miss Amazing, ils doivent avoir un programme d’éducation individualisé, un plan individualisé de placement ou être assurés par la sécurité sociale à l’âge adulte.

Fisher a entendu parler de Miss Amazing lorsqu’elle était au lycée. Peu de temps avant d’emménager dans sa maison indépendante en 2019, elle l’a de nouveau consultée en ligne.

Elle était prête à concourir, mais il n’y avait pas assez de temps pour se préparer, a déclaré Fisher. Puis la pandémie de COVID-19 a frappé et l’idée a été abandonnée pendant deux ans.

L’année dernière, Fisher a reçu une lettre de l’un des organisateurs de l’événement lui demandant de postuler à nouveau. Cette fois-ci, Fisher était déterminé à concourir.

“J’ai supplié tout le monde que je devais le faire”, a déclaré Fisher.

Sa mère, Yvet Fernandez de South Elgin, a admis qu’elle ne savait pas dans quoi ils s’embarquaient, mais elle a accepté de conduire sa fille à Naperville pour la compétition du printemps.

“Je n’en avais aucune idée”, a déclaré Fernandez. « ‘Je vais juste aller faire le tour.’ Je savais, bien sûr, que c’était un peu comme un concours de talents en quelque sorte… sans jamais penser qu’elle se placerait et irait à Nashville.

Ce qu’elle savait, c’est que lorsque sa fille décide de faire quelque chose, elle est déterminée et ne laissera rien l’arrêter, a déclaré Fernandez.

« Elle est toujours en mouvement, veut toujours faire ceci ou cela. Je dois lui mettre les rênes. Nous ne pouvons pas faire tout cela », a déclaré sa mère.

Gloria Fisher, 29 ans, de Crystal Lake, assistera au Miss Amazing Summit le 28 juillet 2022 à Nashville, Tennessee. Elle et sa mère, Yvet Fernandez, de South Elgin, recueillent des fonds pour aider à couvrir les frais. (Janelle Walker)

Fisher les occupe tous les deux. Elle travaille deux jours par semaine et participe aux programmes pour adultes des Jeux olympiques spéciaux et de la Northern Illinois Special Recreation Association.

Mais monter sur scène et exécuter sa routine de hula hoop à main allait au-delà de toutes ces autres activités, a déclaré Fisher.

“C’est un bon booster de confiance. Pour la plupart des gens, beaucoup d’entre eux pensent qu’ils ne valent rien ou qu’ils ne valent rien ou qu’ils ne sont pas assez spéciaux pour pouvoir faire quelque chose de fantaisiste comme celui-ci », a déclaré Fisher.

Le programme Miss Amazing ne se soucie pas de la forme, de la couleur ou du handicap d’une femme, a déclaré Fisher.

“Il n’y a pas de jugement. Ils ne vous jugent pas sur votre apparence ou votre attitude », a-t-elle déclaré. “Ils ont pris en considération le handicap de la personne qu’ils avaient.”

Fisher, sa mère et son amie prévoient de partir pour Nashville quelques jours plus tôt pour laisser le temps à Fisher de s’acclimater, a déclaré sa mère. Ils demandent également des dons pour couvrir le coût du voyage.

Quelle que soit sa performance lors de l’événement national, Fisher souhaite que les filles et les femmes en apprennent davantage sur Miss Amazing, a-t-elle déclaré.

« En fait, je fais connaître davantage cette organisation ici dans ce domaine. Personne ne le sait », a déclaré Fisher.

Elle est retournée à son lycée pour parler aux élèves de Miss Amazing et dit à tous ceux qui participent à ses programmes sportifs qu’ils devraient le faire aussi.

Fernandez a vu le regain de confiance que Miss Amazing a contribué à donner à sa fille.

Cela lui a donné “des compétences en leadership et un sentiment d’accomplissement qu’elle peut faire des choses”, a déclaré Fernandez.

Pour faire un don à la campagne de financement, visitez saq2022.funraise.org/fundraiser/gloria-fisher.