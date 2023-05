Une femme de Colombie-Britannique frappée par un cheval, grièvement blessée – mais ne blâme pas l’animal

Une femme qui a été blessée par un cheval près de Chilliwack et qui a réussi à appeler elle-même le 911 alors qu’elle souffrait d’une blessure à la tête et d’un bras cassé se rétablit maintenant à la maison.

« C’était un accident anormal et cela aurait pu arriver à n’importe qui. Je ne suis en aucun cas en colère ou en colère contre le cheval. J’étais simplement au mauvais endroit au mauvais moment – ​​le cheval ne voulait pas me faire de mal », a déclaré la femme, qui a demandé à ne pas être nommée, dans un e-mail à Le progrès de Chilliwack mercredi (24 mai).

Les équipes d’urgence ont été appelées dans la zone rurale de Frost Road quelque temps avant 13 heures le mardi 23 mai où l’incident s’est produit. Le rapport a d’abord été présenté comme une « attaque animale », mais il a été rapporté plus tard que quelqu’un avait été frappé par un cheval et gisait dans un champ.

La femme était dans le champ en train de panser des chevaux et alors qu’elle marchait vers le cheval suivant, elle a dit qu’elle a tourné la tête et a soudainement vu le poitrail d’un cheval.

« La prochaine chose que j’ai su, c’est que j’étais assis presque les jambes croisées sur le sol. Au début, je pensais que je venais de me disloquer le bras car je pouvais bouger mes doigts, mais mon bras était engourdi », a-t-elle déclaré. « J’ai essayé de me tenir debout et la douleur dans mon bras était trop forte pour même envisager de bouger. »

Elle avait également une coupure sur le côté de la tête. Les chevaux se promenaient en agissant avec inquiétude et en gardant leurs distances, a-t-elle ajouté.

« Malgré la douleur, j’ai réussi à appeler le 911 et ils ont appelé le propriétaire du ranch et mon épouse… Je n’étais pas à portée de voix car ils ne m’ont pas entendu crier intentionnellement à l’aide. »

Elle était cohérente et capable de parler à tout le monde et de répondre aux questions.

« Je les avais prévenus dès le début que pour m’émouvoir de quelque manière que ce soit, il faudrait que je sois lourdement drogué. »

Le service d’incendie de Columbia Valley, le service d’ambulance de la Colombie-Britannique et la GRC ont tous été appelés sur les lieux. Elle a été transportée par avion au Royal Columbian Hospital.

« Je me suis cassé le bras juste au niveau de l’articulation de l’épaule en atterrissant si fort sur le sol », a-t-elle déclaré.

Elle est sortie de l’hôpital plus tard le même jour et se remet maintenant à la maison.

La femme a ajouté qu’elle aimait le cheval. Elle ne le blâme pas, elle n’a pas peur de lui et elle a hâte de le toiletter à nouveau un jour.

« J’ai grandi en travaillant avec et en entraînant des chevaux, y compris des chevaux qui ont été traumatisés par des gens dans leur passé. J’ai été piétinée, accusée, roulée même traînée en bas d’une montagne et c’est la pire et la seule rupture majeure que j’aie jamais eue », a-t-elle déclaré. « Je me compte chanceux cette fois mais je ne le laisserai pas m’empêcher de faire ce que j’aime. C’est juste une autre blessure de bataille dans mes livres pour le prix que vous payez lorsque vous traitez avec des animaux qui sont beaucoup plus gros que vous.

Avez-vous autre chose à signaler ?

Courriel : [email protected]

Twitter: @PhotoJennalism

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

dernières nouvelles