Fidèle aux paroles du philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau – «Quelle sagesse trouvez-vous plus grande que la gentillesse», un vendeur de biryani en bordure de route à Coimbatore demande aux gens de prendre de la nourriture gratuitement s’ils ont faim.

Au milieu des restrictions imposées par le gouvernement pour freiner la propagation du COVID-19, le geste d’aider les gens en leur fournissant de la nourriture gratuite gagne Internet. La femme nourrit les nécessiteux en leur offrant gratuitement du biryani.

L’acteur jockey de la radio RJ Balaji a partagé deux photos sur Twitter et a salué le geste humain montré par le propriétaire d’un stand à Puliakulam à Coimbatore au Tamil Nadu.

La première image montre un étal au bord d’une route avec le propriétaire, une femme. La deuxième image est un gros plan d’une planche qui a été gardée devant le stand, avec quelques mots écrits dessus en langue tamoule. Les mots écrits au tableau se traduisent par: «Avez-vous faim, prenez-le…. avec amour. »

Les internautes ont fait preuve d’éloges et d’amour pour le stand, faisant preuve de gentillesse et d’humanité. Le tweet publié par Balaji a recueilli plus de 24 000 likes et plus. Il a également recueilli des commentaires élogieux de Twitterati.

Répandre l’amour et l’humanité ❤️ à tous un petit pas de notre côté entraînera un changement massif… 😌— Praveen Kumar Ramesh (@ Praveen08683881) 15 avril 2021

Je garde mes idéaux, car malgré tout, je crois toujours que les gens ont vraiment bon cœur. – Anne Frank – AnnaLakshmi (@ Annalakshmi369) 16 avril 2021

Excellent exemple pour ceux qui peuvent s’entraider dans leurs luttes dans leur vie. – Naresh Kumar (@ nareshsowmya123) 15 avril 2021

Le Tamil Nadu a signalé vendredi 8 449 nouveaux cas de Covid-19, portant le nombre total de cas à 9,71,384. Le nombre de morts dû à Covid-19 est monté à 13032 avec 33 décès supplémentaires, a déclaré le département de la santé de l’État. Selon un bulletin du département de la santé, les récupérations se sont élevées à 8,96 759 avec 4 920 patients sortant de l’hôpital vendredi. Il y a 61 593 cas actifs dans l’État.

À l’instar de divers gouvernements d’État, le gouvernement du Tamil Nadu envisage d’imposer un couvre-feu nocturne pour enrayer la propagation des cas de Covid-19. Dans une autre mesure pour contrôler la flambée des cas de Covid-19, un total de 12 routes secondaires à la frontière Kerala-Tamil Nadu ont été fermées par l’érection de barricades vendredi soir par la police du Tamil Nadu.

Cependant, la route nationale à Kaliyakkavilai est ouverte et les personnes qui se déplacent vers les deux États sont inspectées.

