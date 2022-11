Une femme de Coimbatore crée un record après avoir donné 42 litres de lait maternel en sept mois

Une femme au foyer de 29 ans, Sindhu Monica, diplômée en ingénierie du district de Coimbatore au Tamil Nadu, a créé un record en faisant don de 42 litres de lait maternel en sept mois. Alors que sa tentative de record se poursuit, le livre des records asiatique et le livre des records indien ont reconnu sa tentative de record et délivré des certificats.

Maheswaran et Sindhu Monica, le duo, sont originaires du quartier Kanyur du district de Coimbatore. Sindhu Monica est une femme au foyer, tandis que son mari Maheswaran est professeur adjoint dans un collège privé. Depuis juillet 2021, Sindhu Monica donne régulièrement du lait maternel. De juillet 2021 à avril 2022, elle a fait don de plus de 40 litres de lait maternel à l’unité néonatale de soins intensifs (USIN) de l’hôpital gouvernemental de Coimbatore.

S’adressant à News18, Sindhu Monica a déclaré que sa fille avait maintenant 18 mois et qu’elle avait commencé à donner du lait maternel à partir du 100e jour après la naissance de son enfant. Selon Sindhu, elle avait l’habitude de pomper l’excès de lait maternel et de le verser pour les plantes avant d’apprendre qu’il pouvait être donné. Après s’en être rendu compte, elle a commencé à donner du lait maternel et jusqu’en avril dernier, Sindhu a donné avec succès 42 litres. “Le lait maternel donné peut réduire la mortalité infantile et améliorer la santé des prématurés et des nourrissons immunodéprimés”, a ajouté Sindhu Monica. Elle a également affirmé que le don de lait maternel est aussi important que le don de sang et le don d’organes.

Maheswaran, le mari de Sindhu Monica, a déclaré que bien que l’allaitement soit essentiel pour les nourrissons, les membres de la famille à la maison étaient au courant du programme de don de lait maternel et appréciaient ses efforts. L’allaitement est essentiel pour la santé des bébés, et le don de lait maternel est un must, ce qui motivera les autres à faire un don dans un proche avenir pour sauver la vie de nombreux enfants.

Sindhu Monica a fait don de 42 litres de lait maternel au cours des sept derniers mois, selon Rupa Selvanayaki, coordinatrice de l’Amritham Breast Milk Donation Volunteer Organization, et son accomplissement a été reconnu par des organisations qui tiennent des registres, a-t-elle déclaré.

Apparemment, elle a affirmé que les bébés et les nourrissons souffrant d’insuffisance pondérale bénéficiaient essentiellement de ce don de lait maternel. « Nous fournissons du lait maternel à l’hôpital public depuis cinq ans. Petit à petit, les gens prennent conscience de cette pratique, et les dons augmentent de nos jours. Rien qu’au Tamil Nadu, 1143 litres de lait maternel ont été donnés en 2021, et depuis cette année, 1500 litres ont été reçus en dons jusqu’à présent. Elle a déclaré que dans le contexte de forte demande, le lait maternel prélevé sur don n’est pas suffisant et que toutes les nouvelles mères devraient se présenter pour donner du lait maternel au moins une fois. « Le lait maternel n’est produit que pour être consommé, donc le conserver ne sert à rien. Il faudrait sensibiliser davantage à cela », a-t-elle souligné.

Alors qu’il n’y a que 70 banques de lait maternel dans le pays, 45 d’entre elles sont situées au Tamil Nadu. Dans les hôpitaux publics des facultés de médecine, il existe 35 banques de lait maternel, alors qu’il y en a 10 dans les hôpitaux privés. Il est important de noter que la mortalité infantile peut être considérablement réduite en augmentant et en améliorant les connaissances sur le don de lait maternel, selon les spécialistes de l’enfance.

(Avec les contributions de Gurusamy)

