Une femme de Clearwater condamnée pour homicide involontaire

Une femme de North Thompson accusée d’avoir tué par balle son mari en 2020 sur une route forestière éloignée près de Vavenby a été acquittée de meurtre au deuxième degré, mais a été reconnue coupable d’homicide involontaire.

Ashley Tschritter a été accusée d’avoir tué son mari de 39 ans, David Simpson, le 6 septembre 2020. Son procès a commencé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Kamloops le 24 novembre et s’est terminé le 1er décembre, le jury rendant son verdict. le 2 décembre. Les plaidoiries sur la peine sont prévues pour le 9 janvier.

Une blessure par balle à la poitrine / au thorax de Simpson a été confirmée comme la cause de sa mort sur la base de l’autopsie réalisée par le Dr Jason Doyle, qui est consultant pour Interior Health et le BC Coroners Service. Doyle a expliqué au cours du procès qu’en raison de la “perte de sang rapide” et de l’emplacement de la blessure par balle par rapport au cœur, le résultat aurait été “catastrophique”, avec une chance de survie proche de zéro, qu’un traitement médical puisse ou non être administré. immédiatement.

Le tribunal a appris qu’au moment de la fusillade, Tschritter avait dit aux intervenants d’urgence que son mari s’était tiré une balle. Cependant, l’examen de Doyle a indiqué que le museau de la blessure par balle ne touchait pas la peau de Simpson.

Les avocats de la défense Bobby Movassaghi et Bianca Kendregan ont présenté des arguments au cours du procès qui ont remis en question les procédures policières et ont soulevé des inquiétudes quant à l’implication présumée d’un tiers le jour de la mort de Simpson.

Ce tiers, Gary Flowers, 45 ans, a été interviewé et son témoignage enregistré a été diffusé devant le jury pendant le procès. Flowers a décrit avoir rendu visite à la famille dans un camping le 6 septembre 2020 et a estimé qu’il était parti entre 15 et 17 heures en raison d’une surstimulation d’enfants contrariés et d’aboiements de chiens. Il a dit que Tschritter l’avait invité plus tard à revenir pour une visite vers 22h30, lorsque les enfants dormaient et que les chiens se sont calmés.

Flowers a déclaré que Simpson avait un fusil et un fusil de chasse au camping, notant que le trio était allé tirer ensemble. Cependant, il y avait une certaine discorde autour du moment où le moment de ranger les armes est venu. À partir de là, le tribunal a entendu Flowers expliquer que les tensions continuaient de monter dans le groupe, et Ashley a quitté le feu de camp, jetant des chaises et claquant la porte du camping-car après que Simpson ait amené une femme de 100 Mile House.

Il a dit que Tschritter avait alors menacé de tirer sur Simpson et avait quitté le groupe pour aller à l’intérieur du camping-car.

Flowers a déclaré que lui et Simpson avaient fait des “pintes” de rhum et de coca tout en socialisant, assis autour du feu de camp, le dos à la caravane après que Tschritter serait partie en menaçant de tirer sur son mari. À son retour à l’extérieur du camping-car, Flowers a déclaré que Simpson avait demandé si elle était sortie pour s’excuser auprès d’eux, seulement pour voir Tschritter tenir un fusil de chasse et le pointer sur Simpson.

Le tribunal a entendu le témoignage de Flowers selon lequel les deux hommes ont tenté de désamorcer la situation et ont demandé à Tschritter de baisser l’arme. Son récit indique que Simpson a saisi le fusil de chasse pour l’abaisser et Flowers a déclaré qu’il avait ensuite tenté de l’abaisser.

Flowers a d’abord déclaré à l’avocat de la défense Movassaghi que sa connaissance des armes à feu était limitée, mais a indiqué qu’il avait utilisé des fusils de chasse plus de 30 fois lorsqu’il vivait en Angleterre.

Movassaghi a demandé à Flowers si le duo prévoyait d’ouvrir une culture de marijuana ensemble, mais Flowers l’a nié. Cependant, Flowers a expliqué que Simpson lui empruntait régulièrement de l’argent et a convenu avec Movassaghi que Simpson était fatigué d’être endetté.

Movassaghi a fait valoir que Flowers aurait pu être le véritable tireur et que ses relations avec les policiers de Clearwater auraient pu avoir un impact sur l’enquête. L’avocat de la Couronne, Tim Livingston, a confirmé que Flowers n’avait aucune accusation criminelle en cours contre lui.

Un chimiste médico-légal ayant suivi une formation d’analyste des armes à feu a examiné les armes, les obus non tirés et épuisés, les plombs, les chargeurs et deux cartouches, ainsi que le t-shirt de Simpson de la fusillade. Il a expliqué que même si le fusil de chasse de Simpson avait été bloqué en raison de problèmes mécaniques, une décharge accidentelle n’aurait pu avoir lieu que si la gâchette avait été appuyée, que ce soit accidentellement ou volontairement.

Le juge de la Cour suprême, Joel Groves, a rappelé au jury que les récits de témoins oculaires sont susceptibles d’erreurs en raison du fonctionnement de la mémoire humaine. Avant que le jury ne quitte le tribunal pour rendre un verdict, Groves a exhorté les membres à appliquer leur bon sens et leur esprit critique dans leurs délibérations.

