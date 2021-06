Une femme de Chicago abattue par un gang noir lors du défilé de la Journée portoricaine décède alors que les autorités fédérales vantent les «forces de grève du trafic d’armes à feu» pour lutter contre le crime – RT USA News

La femme de Chicago mortellement blessée dans la fusillade brutale d’un gang qui a tué son mari est décédée. Alors que la criminalité violente dans la ville monte en flèche, l’administration Biden a déclaré qu’elle s’en prendrait aux trafiquants d’armes à feu, mais pas à ceux qui appuyaient sur la gâchette.

Gyovanny Arzuaga et Yasmin Perez ont été traînés hors de leur SUV, abattus à plusieurs reprises par un groupe d’hommes afro-américains et laissés pour morts dans une rue de Chicago samedi. Arzuaga est décédé sur les lieux, tandis que Perez a été transporté à l’hôpital dans un état critique. Elle est décédée mardi matin.

MISE À JOUR : Yasmin Perez est décédée ce matin. La police de Chicago dit qu’elle et son partenaire, Gyovanny Arzuaga, (décédé samedi soir) ont été pris en embuscade et abattus le week-end dernier à Humboldt Park – juste devant la foule célébrant la Journée du peuple portoricain.https://t.co/y8aa8GeD29 – David Begnaud (@DavidBegnaud) 22 juin 2021

Plusieurs hommes ont frappé Perez puis lui ont tiré dessus, a déclaré le chef des détectives de Chicago, Brendan Deenihan, au Chicago Sun-Times. Arzuaga a essayé de l’aider mais a été abattu « style presque d’exécution,», a ajouté Deenihan.

Des images poignantes de leur meurtre brutal ont depuis fait le tour des réseaux sociaux. Arzuaga et Perez, dont les deux jeunes enfants sont maintenant orphelins, étaient sortis pour célébrer le défilé traditionnel de la Journée portoricaine, qui coïncidait avec la nouvelle fête fédérale du 17 juin.

Confondant le drapeau portoricain sur leur voiture avec la bannière confédérée et les deux Portoricains avec des Blancs, un éminent militant démocrate a déclaré qu’ils l’avaient fait venir parce qu’ils étaient « à la traîne » une « quartier principalement de couleur,» mais a supprimé son compte lundi après un contrecoup. Le PAC qu’il a fondé, Democracy Preservation Initiative, a verrouillé son compte Twitter.





Le maire de Chicago, Lori Lightfoot, qui a elle-même participé au défilé de la Journée portoricaine, a condamné la fusillade comme « horrible » et a exprimé l’espoir que les hommes qui ont appuyé sur la gâchette seraient identifiés et arrêtés bientôt. Elle a également fait valoir que le groupe qui avait harcelé Arzuaga et Perez n’était pas « typique par n’importe quel groupe de jeunes hommes noirs dans notre ville. »

Mais mardi après-midi, aucune arrestation n’avait été effectuée.

Alors que l’administration de Joe Biden ne nie pas catégoriquement une recrudescence des crimes violents dans les villes américaines, la Maison Blanche a fait valoir que cela avait commencé pendant la pandémie de Covid-19 et n’avait rien à voir avec leurs politiques depuis leur prise de pouvoir en janvier.

L’une des premières choses que le président Biden a faites, cependant, a été de fermer l’opération Legend – une répression fédérale contre les crimes violents dans les villes américaines lancée en juillet 2020 par l’administration Donald Trump. En six mois d’existence, l’opération s’est soldée par plus de 6 000 arrestations et plus de 2 600 armes à feu confisquées, selon le FBI.

« Aujourd’hui, le ministère prend une autre mesure concrète pour lutter contre les crimes violents et le trafic illégal d’armes à feu. Nos forces de lutte contre le trafic d’armes à feu enquêteront et perturberont les réseaux qui acheminent les armes criminelles dans nos communautés avec des conséquences tragiques. « —AG Garland https://t.co/5jcxYaUOWkpic.twitter.com/fX3fPMm63z – Ministère de la Justice (@TheJusticeDept) 22 juin 2021

Pour combler le vide, le ministère de la Justice de Biden a annoncé mardi qu’il lancerait cinq « forces de grève du trafic d’armes à feu » au cours du mois suivant dans « couloirs» affectant New York, Chicago, Los Angeles, la région de la baie de San Francisco et Washington, DC.

« Nos forces d’attaque contre le trafic d’armes à feu enquêteront et perturberont les réseaux qui canalisent les armes criminelles dans nos communautés avec des conséquences tragiques », a-t-il ajouté. a déclaré le procureur général Merrick Garland.

Le DOJ a fait des trafiquants d’armes à feu qui fournissent des armes aux délinquants violents un « priorité d’exécution » à travers les États-Unis. Cependant, rien n’a été dit sur la poursuite des délinquants violents eux-mêmes.

