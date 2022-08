Une femme de Chennai porte plainte après avoir trouvé un ver rampant dans sa nourriture au restaurant végétarien

Les gens sortent manger dans l’espoir de faire une pause dans le goût monotone des plats cuisinés à la maison. Nourriture de rue ou repas dans des restaurants chers ; vous l’appelez et vous vous retrouvez déjà à baver. Mais que se passe-t-il lorsque votre expérience, qui devait être chérie, se transforme en l’un de vos pires cauchemars ? Non seulement cela gâche votre expérience actuelle, mais cela marque également votre mémoire pour toujours, vous empêchant de continuer à manger au restaurant. Une telle négligence en matière d’hygiène irrite également les autres.

Un cas similaire qui a récemment eu lieu avec une femme nommée Rani, une résidente d’Ashok Nagar à Chennai, a dégoûté les internautes. Rani avait commandé du chola-puri dans une succursale non divulguée de Namma Veedu Vasanta Bhavan – une chaîne de restaurants spécialisée dans la cuisine du nord et du sud de l’Inde, seulement pour trouver un ver rampant dans son repas. Horrifiée par l’insecte visqueux, elle a signalé le cas au Département de la sécurité alimentaire et a déposé une plainte contre le restaurant. Les autorités concernées ont inspecté les normes d’hygiène du restaurant en question et ont temporairement interdit son exploitation.

Ce n’est pas la première fois que les gens trouvent des reptiles et des insectes dans leur nourriture dans les restaurants. En juin, un homme du nom de Ravi Rai Rana a commandé du chhole bhature à Sagar Ratna dans l’aire de restauration du centre commercial Elante. À sa grande surprise, il a trouvé un lézard vivant sous son bhatura, qu’il a filmé et téléchargé sur les réseaux sociaux, avertissant les gens de ne pas avoir de nourriture de la branche car elle ne prenait pas l’hygiène au sérieux. Regardez la vidéo ici :

J’ai eu une expérience très horrible le 14.6.22, à Sagar Ratan, aire de restauration, Elante Mall, Chandigarh. Un lézard vivant a été trouvé dans un état semi-conscient sous le Bhatura. Plainte adressée à @DgpChdPolice ils ont fait un échantillon saisi par le ministère de la santé alimentaire Chd. @KirronKherBJP@DocteurAjayita pic.twitter.com/ej4sLHrnH5 – Ravi Rai Rana #RWorld (@raviranabjp) 15 juin 2022

Le message a vu des commentaires comme: «C’était notre endroit préféré à Elante. Bon débarras. J’espère que d’autres restaurants prendront une leçon » et « C’est insensé, ils devraient être très prudents lors de la préparation des aliments ».

Voici une vidéo de cet incident qui se passe avec moi…@McDonalds pic.twitter.com/UiUsaqjVn0 — Bhargav joshi (@Bhargav21001250) 21 mai 2022

Des points de vente célèbres comme McDonald’s ont également déçu les gens lorsqu’un homme aurait repéré un lézard dans sa boisson froide. Il avait même partagé une vidéo de la même chose sur les réseaux sociaux.

