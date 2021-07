Une femme de Chennai décède après avoir avalé par erreur une dent artificielle en buvant de l’eau

Dans un incident étrange, une femme de 43 ans et une habitante de Ramapuram, près de la région de Valasaravakkam à Chennai, sont décédées plus tôt cette semaine après avoir accidentellement avalé sa dent artificielle en buvant de l’eau. En raison de problèmes dentaires, S Rajalakshmi (43 ans), épouse de Suresh (48 ans) avait remplacé ses dents par trois nouvelles dents artificielles dans un hôpital privé de la région de Porur. En buvant de l’eau, Rajalakshmi a accidentellement fini par avaler une de ses trois dents artificielles, après quoi elle a vomi et s’est sentie nauséeuse. Elle a été immédiatement transportée dans un hôpital privé voisin. Cependant, elle a été examinée par les médecins et rien n’a été vu dans le rapport d’analyse et a donc été libérée.

Cependant, Rajalakshmi s’est évanoui le lendemain à la maison et a donc été de nouveau transporté à l’hôpital mais est décédé en chemin. Les médecins d’un hôpital privé l’ont déclarée morte. La police de Royala Nagar a envoyé le corps pour autopsie.

Une affaire a été enregistrée en vertu de l’article 174 (mort non naturelle) du Code de procédure pénale pour rechercher la cause réelle du décès. Les pathologistes bucco-dentaires disent que des études ont souvent montré que les risques de décès dus à l’ingestion d’une dent artificielle sont rares à moins qu’elle n’atteigne le tuyau d’air à l’intérieur du corps humain, car les tissus délicats du tuyau d’air peuvent être endommagés et entraîner des saignements pouvant entraîner la mort.

Dans un incident distinct, récemment, un adolescent du Bihar a dû subir une opération de 3 heures pour retirer 82 dents supplémentaires de sa bouche. Une tumeur rare de la mâchoire a provoqué une croissance indésirable de dents supplémentaires dans la bouche de Nitish Kumar, 17 ans.

Nitish, qui appartient au district d’Arah dans le Bihar, souffrait depuis 5 ans d’une maladie rare de la mâchoire appelée odontome complexe. Son état s’est détérioré au cours des dernières années en raison du manque de traitement. Il a couru d’hôpital en hôpital dans l’espoir d’être soulagé avant d’arriver enfin à l’Institut des sciences médicales Indira Gandhi de Patna.

