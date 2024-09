Une femme de Chemainus donne l’alerte après avoir touché une chauve-souris atteinte de la rage

Melanye Walker, qui a dû subir une série de vaccinations, dit qu’elle n’avait pas réalisé à quel point il était important de se faire soigner après une rencontre avec une chauve-souris

Lorsque Melanye Walker a mis la main dans un petit étang de sa ferme de Chemainus et a ramassé une poignée de débris, elle a été choquée d’en sortir une chauve-souris en décomposition.

Après que la chauve-souris a été testée positive à la rage, elle avertit les autres de prendre des précautions pour éviter de vivre la même expérience.

Elle a déclaré qu’elle nettoyait l’étang en forme de rein à mains nues au début du mois d’août lorsqu’elle a découvert ce qu’elle a d’abord pensé être un crapaud. « Puis j’ai vu les os de l’aile d’une chauve-souris et je me suis dit : « Oh mince ». »

Une fois à l’intérieur de sa maison, elle « a lavé, lavé, lavé et lavé » son bras et sa main droite.

Walker a appelé le centre de santé communautaire de Ladysmith, où un médecin a souligné qu’il était important qu’elle vienne se faire soigner. Elle a apporté la carcasse de chauve-souris au centre dans un sac.

Elle a ensuite été envoyée à l’hôpital du district de Cowichan pour recevoir 10 injections dans la partie supérieure des bras, des cuisses et des fesses, la première d’une série de vaccins. Par la suite, ses articulations lui ont fait mal et elle a ressenti des symptômes grippaux, mais sans les vaccins, la rage peut être mortelle.

Le Dr Rahul Walia, médecin hygiéniste résident d’Island Health, a déclaré que si les vaccins pour prévenir la maladie ne sont pas administrés avant l’apparition des symptômes, la mort est presque certaine.

Le vaccin contre la rage est extrêmement efficace lorsqu’il est administré correctement et rapidement, a déclaré Walia. « Il est efficace à près de 100 % pour prévenir l’apparition de la rage chez l’homme s’il est administré avant l’apparition des symptômes. »

Les symptômes apparaissent généralement trois à six semaines après l’exposition et peuvent inclure des maux de tête, de la fièvre, des difficultés à avaler, une bave excessive, des spasmes musculaires et une faiblesse, a-t-il déclaré.

Walker a déclaré qu’au départ, elle n’était pas sûre d’avoir besoin d’attention et qu’elle avait découvert que les autres ne savaient pas trop quoi faire, ce qui l’a incitée à publier son expérience sur les réseaux sociaux.

« Le message que je souhaite transmettre est d’éviter à tout prix tout contact avec les chauves-souris. Si, comme moi, vous avez eu un contact accidentel, consultez immédiatement un médecin. »

L’avertissement de Walker survient après qu’un résident de l’Ontario a contracté la rage ce mois-ci, également par contact avec une chauve-souris, et a dû être hospitalisé.

Le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, a déclaré dans un communiqué qu’il s’agissait du premier cas de rage humaine contractée au pays en Ontario depuis 1967.

Au Canada, il n’y a eu que 26 autres cas connus de rage chez les humains depuis le début des signalements en 1924, a déclaré Moore, qui a averti toute personne ayant eu un contact physique direct avec une chauve-souris de consulter immédiatement un médecin, même en l’absence de morsure ou d’égratignure visible.

« Le prestataire de soins de santé, en consultation avec l’unité de santé publique locale, évaluera le risque de rage et pourra proposer des vaccins pour prévenir l’infection. »

Walker, 61 ans, s’est rendue à Las Vegas le lendemain de ses premières injections pour passer du temps avec ses deux filles adultes. C’est là qu’elle a reçu le prochain vaccin prévu, qui a coûté plus de 1 000 dollars.

Elle se trouvait dans un spa avec ses filles lorsqu’un appel téléphonique d’Island Health a confirmé que la chauve-souris avait la rage. « C’était comme un coup de poing dans le ventre. »

« J’ai regardé mes filles et j’ai dit : « C’est positif » et les larmes ont commencé à couler. »

La série de traitements s’est poursuivie après le retour de Walker à la maison, ne prenant fin que le 23 août.

Elle ne connaît pas l’espèce de chauve-souris présente dans l’étang, affirmant qu’elle tenait dans la paume de sa main.

Walia a déclaré que les chauves-souris sont le seul réservoir connu de la rage en Colombie-Britannique, bien que la transmission à d’autres animaux puisse se produire.

Environ 0,5 pour cent des chauves-souris en Colombie-Britannique sont porteuses de la rage, mais environ 11 pour cent des chauves-souris testées dans la province sont positives à la rage, a-t-il déclaré.

« Le pourcentage plus élevé est dû au fait que les chauves-souris testées sont plus susceptibles d’avoir été en contact avec des humains ou des animaux domestiques et que ces chauves-souris sont plus susceptibles d’être infectées par le virus. »

Jusqu’à présent cette année, trois des 24 chauves-souris soumises à des tests en Colombie-Britannique ont été testées positives, a-t-il déclaré.

Pour les années 2016 à 2024, un total de 22 chauves-souris testées sur 192 se sont révélées positives, a-t-il précisé.

À cette époque, il a été conseillé à 107 habitants de la Colombie-Britannique de suivre un traitement pour prévenir la rage.

La Colombie-Britannique a connu deux cas humains de rage au cours des 25 dernières années, dont un en 2003 et le plus récent en 2019, lorsqu’un homme de 21 ans est décédé à Parksville. On pense qu’une chauve-souris a percuté l’homme, lui frappant la main, en plein jour.

L’homme n’a développé de symptômes liés à la rage que six semaines plus tard.

Walia a déclaré que chaque cas en Colombie-Britannique impliquait un contact direct avec une chauve-souris.

« C’est vraiment important car s’il y a un contact direct, il y a un risque, mais il n’y a aucun risque lié à l’observation.

« On ne peut pas contracter la rage simplement en se trouvant à proximité d’une chauve-souris ou en l’observant à distance. »

Pour retirer en toute sécurité une chauve-souris d’une maison, contactez le BC Community Bats Program au bcbats.ca ou une entreprise locale de lutte antiparasitaire, a-t-il déclaré, ajoutant que si un animal domestique entre en contact avec une chauve-souris, le propriétaire doit contacter un vétérinaire.

Les animaux de compagnie devraient être vaccinés contre la rage pour se protéger et protéger leurs contacts humains, a-t-il déclaré.

Toute personne qui entre en contact avec une chauve-souris doit laver la zone affectée avec de l’eau et du savon pendant au moins 15 minutes, puis consulter un médecin, a déclaré Walia.

Il a souligné que la rage est extrêmement rare chez l’homme, sauf en cas de contact direct avec une chauve-souris, et que les vaccinations ne sont nécessaires qu’après une exposition suspectée et confirmée.

Pour plus d’informations, Walia recommande de consulter le site Web du BC Centre for Disease Control à l’adresse bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/rabies.

[email protected]

>>> Pour commenter cet article, écrivez une lettre à l’éditeur : [email protected]