Une maladie rare où une femme de Chandigarh se plaignait d’avoir des saignements aux yeux a dérouté les médecins. La femme de 25 ans s’est rendue dans un hôpital de la ville après avoir eu des écoulements de sang des yeux. La femme a dit aux médecins qu’elle avait subi un écoulement similaire un mois avant d’approcher les médecins. La femme a cependant déclaré qu’elle ne ressentait aucune gêne due au sang. Voyant son état, les médecins lui ont conseillé de subir différents tests ophtalmologiques et radiologiques, mais tous ses tests se sont avérés normaux. Les médecins n’ont pas non plus trouvé de points de saignement sur d’autres parties du corps et ont donc été déconcertés car la femme n’avait pas non plus d’antécédents de saignement oculaire ou d’anciens problèmes de vue, rapport des médias dit.

Les médecins ont donc fini par enquêter davantage sur le cas et se sont rendu compte que les deux fois où la femme souffrait d’écoulements de sang des yeux, elle avait ses règles. Ils ont découvert que la femme souffrait de ce qu’on appelle des «menstruations par procuration oculaire». La maladie rare est décrite comme un «saignement cyclique survenant pendant la menstruation des organes extragénitaux». L’endroit le plus courant pour les saignements est le nez, mais cela peut également se produire au niveau des lèvres, des yeux, des poumons et de l’estomac.

Le cas de la femme a été mis en évidence après sa publication dans le Journal médical britannique. Les chercheurs ont déclaré que les changements hormonaux pendant la menstruation affectent la « perméabilité vasculaire » de ces organes, ce qui entraîne des saignements. Bien que les médecins n’aient pas encore identifié la raison anatomique exacte de l’écoulement sanguin, les experts disent que l’endométriose ou la présence de tissu endométrial dans les organes extragénitaux peuvent être un facteur de développement de l’état de menstruation par procuration.

La femme s’est vu prescrire des contraceptifs oraux contenant une combinaison d’œstrogène et de progestérone et après un suivi de trois mois, la femme n’a plus ressenti d’écoulement sanguin de ses yeux.