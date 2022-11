Une femme de Californie accusée du meurtre d’une sœur et d’une nièce de 3 semaines

FRESNO, Californie (AP) – Une femme californienne et son petit ami ont été inculpés lundi du meurtre de sa sœur de 18 ans et de sa nièce de 3 semaines qui ont été abattues dans leur maison de Fresno en septembre par jalousie et rivalité fraternelle, ont déclaré les autorités.

Yarelly Solorio-Rivera, 22 ans, et Martin Arroyo-Morales, 26 ans, ont chacun été inculpés de deux chefs de meurtre et d’une circonstance particulière de meurtres multiples dans les meurtres de Yanelly Solorio-Rivera et de son bébé, Céline, a déclaré le bureau du procureur du comté de Fresno. dans un rapport.

Yarelly Solorio-Rivera a également été accusée de deux majorations de “décharge personnelle et intentionnelle d’une arme à feu causant la mort”.

Elle et son petit ami auraient accepté de tuer sa sœur et le 24 septembre, elle a tiré plusieurs fois avec une arme de poing de 9 mm alors que sa sœur et sa nièce dormaient, les tuant toutes les deux, ont déclaré les procureurs.

On ne savait pas immédiatement si Solorio-Rivera et Arroyo-Morales avaient retenu les services d’avocats pouvant parler en leur nom. Ils doivent être interpellés mardi.

La police de Fresno a arrêté le couple la semaine dernière et ils sont détenus à la prison du comté de Fresno avec une caution de 2 millions de dollars.

Le chef de la police de Fresno, Paco Balderrama, a déclaré après les arrestations que lorsque les policiers sont arrivés, ils ont trouvé Yanelly Solorio-Rivera abattue dans son lit avec son bébé Céline dans ses bras.

“La scène du meurtre a été traumatisante pour tous les officiers, détectives, personnel EMS et techniciens de scène de crime qui ont répondu à la scène”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les détectives avaient récupéré la vidéo de surveillance d’un homme quittant la maison dans une partie rurale de Fresno, qui a ensuite été identifié comme Arroyo-Morales, que Balderram a décrit comme un “membre de gang vérifié”.

Balderrama a déclaré que le motif était la jalousie et la rivalité fraternelle.

S’ils sont reconnus coupables de tous les chefs d’accusation, ils encourent la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle ou de peine de mort.

“Le bureau du procureur de district mène actuellement l’analyse nécessaire sur l’opportunité de demander la peine de mort et fera une annonce sur cette décision à une date ultérieure”, ont déclaré des responsables.

The Associated Press