Une femme de Calgary dit que le coût de la location avec un animal de compagnie l’a forcée à vivre dans son camion

Depuis deux mois, Amanda Lease et son chien de quatre ans, Krue, vivent dans sa camionnette, dormant dans des parkings souterrains et devant des maisons d’amis à Calgary.

Lease ne peut pas trouver une location qu’elle peut se permettre, et encore moins une qui accepte les animaux de compagnie, dit-elle.

« La crise du logement dans cette ville nous a mis dans cette position », a-t-elle déclaré.

« Même si vous trouvez quelque chose dans votre gamme de prix qui autorisera un animal, ils organisent des guerres d’enchères et prennent celui qui a le budget le plus élevé. »

Elle dit que ça a été chaud et stressant, mais elle préfère être dans cette situation plutôt que d’abandonner Krue – elle a besoin de lui et il a besoin d’elle.

Krue est un mélange de talons bleus de quatre ans qui a été sauvé d’une maison abusive. (Soumis par Amanda Lease)

Le bail n’est pas le seul. Certains services de bien-être animal font face à une demande de pointe, en grande partie de Calgariens qui ne peuvent pas trouver de locations abordables acceptant les animaux. Certaines organisations remarquent que de plus en plus de personnes choisissent de ne pas être hébergées, tandis que d’autres ont du mal à suivre le rythme des animaux abandonnés.

C’est comme le prix des loyers à Calgary continuer à augmenter et le taux d’inoccupation des logements locatifs demeure à son plus bas niveau en près de dix ans, selon les dernières données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

« Renoncer à un besoin fondamental »

À Calgary, Parachutes for Pets vise à aider les propriétaires d’animaux à faible revenu avant qu’ils n’aient recours aux refuges pour animaux.

La fondatrice Melissa David dit que mercredi seulement, elle a reçu 11 appels à l’aide de propriétaires d’animaux de compagnie de la ville qui sont récemment devenus sans logement.

En plus de l’augmentation du coût du loyer et du faible taux d’inoccupation des logements, David dit qu’avoir un animal de compagnie est devenu un obstacle majeur à la recherche d’un logement.

« Nos animaux de compagnie sont notre famille. Nous ne pouvons pas simplement les abandonner pour trouver une maison. Alors maintenant, nous renonçons à un besoin fondamental de rester avec notre famille, et c’est horrible et c’est vraiment stressant », a déclaré David.

Melissa David, fondatrice de Parachutes for Pets, et ses chiens Hudson, Jack et Charlie. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Elle dit que certains propriétaires d’animaux paient à leurs propriétaires plus de 300 $ pour les frais d’animaux. D’autres font la queue avec des dizaines d’autres candidats pour voir des locations acceptant les animaux domestiques, dit-elle.

À ce rythme, David dit qu’elle s’attend à ce que l’organisation reçoive 150 % de demandes de plus que l’an dernier.

113 animaux rendus jusqu’à présent cette année

En septembre dernier, CBC Calgary s’est penché sur cette question et a signalé qu’environ 100 animaux par année sont abandonnés parce que leurs propriétaires ne trouvent pas d’endroit pour les accepter.

Nous ne sommes qu’au mois d’août et la Calgary Humane Society a déjà dépassé ce nombre.

Jusqu’à présent cette année, 113 personnes ont abandonné leurs animaux de compagnie parce qu’elles ne pouvaient pas trouver de logement acceptant les animaux domestiques, contre 68 animaux abandonnés en 2022 pour cette raison.

C’est selon Anna-Lee Fitzsimmons, une responsable de l’organisation.

Elle dit qu’environ 20% des logements disponibles autorisent les animaux de compagnie.

« Je ne pense pas que les propriétaires de cette ville comprennent et comprennent vraiment combien d’animaux deviennent sans abri et se retrouvent dans des refuges parce qu’il n’y a pas d’accès à des logements acceptant les animaux de compagnie, ou pas assez d’accès là-bas », a déclaré Fitzsimmons.

Anna-Lee Fitzsimmons, gestionnaire de la Calgary Humane Society, est photographiée avec son chien, Riley. (Soumis par Anna-Lee Fitzsimmons)

Les règles spécifiques à la race et à la taille, ainsi que les frais élevés pour les animaux domestiques, constituent un obstacle majeur pour les propriétaires d’animaux, dit-elle.

Elle dit qu’il est important que les propriétaires s’assurent qu’ils louent à des propriétaires d’animaux responsables, mais elle se demande s’il existe différentes approches pour mesurer cela – comme demander des copies des certificats de stérilisation et de stérilisation, des copies des dossiers de vaccination ou même rencontrer l’animal.

Ouverture prochaine d’un espace de garde pour animaux de compagnie à court terme

De retour à Parachute for Pets, David travaille à l’ouverture d’un espace de garde à court terme pour animaux de compagnie dans leur nouveau centre de défense des animaux de compagnie qui ouvre officiellement ses portes en septembre.

L’idée est de fournir aux animaux de compagnie un espace sûr pendant au moins un mois pendant que leurs propriétaires se concentrent sur la recherche d’un logement, afin qu’ils n’aient pas à les abandonner définitivement.

David dit qu’ils envisagent une capacité de 20 à 25 animaux de compagnie à la maison, mais qu’ils travaillent sur des partenariats avec des chenils locaux et des pensions pour des espaces à long terme ou spécialisés.

Entre-temps, elle dit que son organisation a des paniers de nourriture pour animaux de compagnie et d’autres ressources, et elle réfère souvent les clients à un refuge acceptant les animaux à Strathmore.

Elle dit que des solutions à plus long terme sont également nécessaires.

« J’aimerais entendre quelque chose de la ville qu’ils adoptent une approche réaliste ou adoptent une sorte de plan pour résoudre ce problème le plus tôt possible », a déclaré David.

Parachute for Pets et la Calgary Humane Society disent avoir besoin de bénévoles pour répondre à la demande croissante.