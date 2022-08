Une femme de Burns Lake affirme que la GRC s’est cassé la jambe et l’a laissée souffrir toute la nuit dans une cellule de prison

Lindsey Tom admet qu’elle a résisté aux agents de la GRC lorsqu’ils ont tenté de l’éloigner de la maison de son petit ami jeudi dernier, mais allègue que la force utilisée par les agents était excessive et l’a laissée à l’hôpital avec une jambe cassée.

“Ils m’ont juste attrapé par la main et ils essayaient de me faire marcher parce que je ne voulais pas marcher. Je ne voulais pas monter dans le véhicule, alors ils m’ont donné des coups de pied à l’arrière de la jambe et ils m’ont jeté dedans. le véhicule.”

Tom, 38 ans, a déclaré que c’était une femme officier qui lui aurait donné des coups de pied, lui causant une immense douleur. Elle dit avoir demandé à être transportée à l’hôpital.

Dans une déclaration, la porte-parole de la GRC, Dawn Roberts, a écrit que les policiers avaient répondu à un rapport faisant état d’un différend dans une maison et avaient exercé un contrôle physique sur une femme qui résistait à son arrestation pour la faire monter dans un véhicule de police, puis à nouveau au détachement de la GRC de Burns Lake avant qu’elle ne soit mettre dans une cellule de prison.

“Vers 5h25 le lendemain matin, les services de santé d’urgence ont transporté la femme à l’hôpital où il a été confirmé qu’elle avait subi une blessure grave mais non mortelle”, a écrit Roberts.

La GRC a refusé de répondre aux questions sur l’incident, affirmant qu’il faisait actuellement l’objet d’une enquête par le Bureau des enquêtes indépendantes (IIO) de la Colombie-Britannique.

Lindsey Tom a été transférée à l’hôpital universitaire du nord de la Colombie-Britannique à Prince George où elle attend une deuxième intervention chirurgicale pour réparer sa jambe droite cassée. (Soumis par Lindsey Tom)

Tom est maintenant allongé dans un lit d’hôpital avec des épingles dans la jambe, attendant une deuxième opération ce week-end.

Selon Tom, lorsqu’elle a été admise pour la première fois, un médecin lui a demandé pourquoi la police ne l’avait pas amenée plus tôt.

Tom veut également savoir pourquoi elle n’aurait pas reçu de soins médicaux immédiatement après son arrestation et affirme que personne au détachement de la GRC n’a pris au sérieux ses appels à l’aide lorsqu’elle s’est plainte de sa blessure.

“Je criais, je pleurais, j’implorais de l’aide… je leur disais, aidez-moi s’il vous plaît. J’ai besoin de l’ambulance. L’un d’eux m’a juste regardé et m’a souri et a dit que ce n’était rien, c’est une entorse.”

Tom a déclaré qu’elle n’avait pas été inculpée pour son arrestation.

Sa famille demande des comptes sur la façon dont la GRC l’aurait traitée.

Son oncle, l’ancien chef de la nation Lake Babine, Wilf Adam, a déclaré que la famille avait contacté un avocat et qu’il espère parler au commandant du détachement de la GRC à Burns Lake.

“[My niece] n’est pas du tout une grande femme; elle est probablement 120 livres trempée et juste une petite personne. Personne, surtout une femme, ne devrait ressentir une douleur comme celle qu’elle traverse en ce moment.”

Le Bureau des enquêtes indépendantes de la Colombie-Britannique enquête sur les actions de la GRC pour déterminer si des actes répréhensibles ont été commis lors de l’arrestation de Lindsey Tom et de sa détention au détachement de la GRC de Burns Lake (Google Maps)

L’enquête de l’IIO sur l’incident en est encore à ses débuts, a déclaré le directeur civil en chef Ron McDonald.

“Nous déterminerons si les actions de la police étaient justifiées ou non, et si elles l’étaient, nous publierons un rapport public, et si ce n’est pas le cas, nous renverrons l’affaire pour examen des accusations au bureau du procureur de la Couronne.”

En juin, l’IIO a publié un rapport sur un cas dans lequel un homme a été détenu dans une cellule de prison pendant la nuit au détachement de la GRC de Prince George avec une hanche cassée lors de son arrestation.

Le rapport a révélé qu’un gardien de prison du détachement avait ignoré ses cris pendant huit heures.

L’IIO a déclaré que malgré les inquiétudes que la conduite du garde constituait potentiellement de la torture, il n’avait pas compétence pour suggérer des accusations car le garde était un employé civil et non un membre des forces de police.