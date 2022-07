Une femme de Buffalo Grove blessée par la chute d’un arbre au terrain de camping Starved Rock – Shaw Local

Un arbre est tombé sur une femme de 20 ans de Buffalo Grove qui était assise à une table de pique-nique samedi après-midi au camping Starved Rock près d’Utica et l’a blessée.

Elle a été évacuée à l’hôpital Good Samaritan de Downers Grove avec d’éventuelles blessures internes, entre autres blessures, le sergent de police du département de la conservation des ressources naturelles de l’Illinois. dit Phil Wire.

Un frêne s’est brisé et est tombé d’environ 20 pieds sur une table de pique-nique où la femme était assise. Elle campait avec son mari et son fils et après que son mari et son fils aient quitté la table, une partie du grand arbre s’est cassée et est tombée.

Wire a émis l’hypothèse que les vents violents d’une tempête précédente avaient joué un rôle dans la rupture de l’arbre. Le temps s’était éclairci au moment de l’incident vers 15 h 45 samedi.

Utica Fire et EMS sont intervenus sur les lieux.