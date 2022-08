Une femme de Bombay portée disparue depuis 20 ans retrouvée au Pakistan grâce aux réseaux sociaux

Une femme de Mumbai qui a disparu il y a 20 ans après avoir voyagé à l’étranger pour le travail a été retrouvée au Pakistan grâce aux médias sociaux. Hamida Bano (70 ans), qui vit dans la ville d’Hyderabad au Pakistan, a récemment réussi à entrer en contact avec sa famille dans la banlieue de Kurla après avoir quitté la ville en 2002 pour travailler comme aide ménagère à Dubaï. Selon la famille de la femme, Waliullah Maroof, une militante au Pakistan, a rencontré Bano qui lui a raconté comment un agent de Mumbai l’avait trompée avec une promesse de travail à Dubaï il y a 20 ans et qu’elle avait atterri dans le pays voisin à la place.

Bano a commencé à vivre à Hyderabad, une grande ville de la province du Sindh au Pakistan, et s’est ensuite mariée à un homme local, avec qui elle a eu un enfant. Mais son mari est décédé plus tard, ont-ils dit.

En entendant son histoire et en aspirant à rentrer chez lui, Maroof a mis en ligne la vidéo de Bano sur sa chaîne YouTube et a cherché un activiste social à Mumbai qui pourrait l’aider, et a finalement trouvé un Khaflan Shaikh.

Shaikh a ensuite fait circuler la vidéo dans son groupe local et a retrouvé la fille de Bano, Yasmeen Bashir Shaikh, qui vit dans la région de Kasaiwada à Kurla.

“Ma mère a quitté l’Inde en 2002 pour Dubaï pour travailler par l’intermédiaire d’un agent. Cependant, à cause de la négligence de l’agent, elle a atterri au Pakistan. Nous ne savions pas où elle se trouvait et nous n’avons pu la contacter qu’une seule fois par l’intermédiaire du même agent », a déclaré Yasmeen.

Dans le passé, Bano s’était également rendue au Qatar pour travailler comme aide ménagère, a-t-elle déclaré. « Nous sommes heureux que notre mère soit en vie et en sécurité. Nous voulons maintenant que le gouvernement indien nous aide à la ramener », a déclaré Yasmeen.

La famille envisage de se rapprocher du haut-commissariat du Pakistan pour ramener le septuagénaire chez lui sain et sauf. PTI ZA ARU RSY RSY

