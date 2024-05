Une femme de Birmingham se souvient de sa lutte contre la dengue

Un cas confirmé de virus de la dengue a été découvert dans le comté de Jefferson. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que le virus se propage spécifiquement par les moustiques, et une femme a déclaré à WVTM 13 qu’elle avait eu le premier cas de virus en Alabama. Les médecins estiment qu’entre 1 000 et 2 000 personnes contractent le virus chaque année. Erika Van Meir fait partie de ces personnes et a déclaré qu’elle pensait qu’elle allait mourir après avoir attrapé la dengue. Elle a attrapé le virus en novembre lorsqu’elle et sa famille sont allées au Mexique pour célébrer Thanksgiving. « Je ne me suis jamais sentie aussi malade de ma vie », a-t-elle déclaré, « et il y a eu des moments où je pensais que je pourrais mourir. On a littéralement l’impression que quelqu’un entre et vous casse les os. Mes plaquettes chutent très rapidement. J’ai fini par rester à l’UAB pendant cinq jours et j’ai eu toutes sortes d’autres symptômes et j’ai eu toutes sortes d’autres symptômes. Mes enzymes hépatiques ont augmenté. J’avais comme une fuite de plasma de mes poumons. » Van Meir a déclaré qu’il avait fallu près de cinq mois pour récupérer complètement. » Beaucoup de perte de cheveux « , a-t-elle déclaré. « Quelques mois plus tard, j’ai perdu environ un tiers de mes cheveux. Je me brosserais les cheveux et j’aurais envie de grosses poignées de cheveux et un peu comme du long COVID. J’avais des douleurs articulaires et des douleurs. »Les médecins ont déclaré que Van Meir faisait partie des quatre ou cinq pour cent des personnes dont les cas de dengue s’aggravent, mais elle veut s’assurer que les gens sachent quoi faire pour être proactifs. Elle espère que raconter son histoire empêchera les autres d’être aussi négligents qu’elle le pense. Elle encourage toute personne voyageant en Amérique latine et dans les Caraïbes à utiliser un insectifuge et à porter des manches longues et des pantalons pour éviter d’attraper le virus.

