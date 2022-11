Une femme de Bengaluru récupère ses AirPods perdus en un rien de temps alors que le chauffeur automatique la suit

Ce n’est pas tous les jours que vous retrouvez vos effets personnels après les avoir perdus en voyage. Demandez à cette femme de Bengaluru, qui n’arrive toujours pas à croire sa chance. Son article sur son moment de «pic de Bengaluru» a suscité beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux. Et nous ne sommes pas du tout surpris. Après tout, elle a récupéré ses Apple AirPods quelques heures après les avoir perdus “lors d’un voyage en voiture”. Tout cela grâce au conducteur automatique, dont la connaissance de la technologie l’a aidé à faire la bonne action.

Sur Twitter, une femme nommée Shidika Ubr a raconté comment elle avait égaré ses AirPods en se rendant au travail. Cependant, le chauffeur l’a non seulement trouvée, mais a également rendu l’appareil coûteux. Shidika a révélé que le chauffeur l’avait trouvée en connectant les AirPods pour trouver le nom du propriétaire et en utilisant ses transactions PhonePe pour la joindre. Il est ensuite arrivé sur son lieu de travail, où il l’avait déposée et remis les AirPod en sécurité.

Elle a écrit: «J’ai perdu mes AirPods en voyageant dans une voiture. Une demi-heure plus tard, ce chauffeur automobile qui m’a déposé à WeWork s’est présenté à l’entrée et l’a rendu à la sécurité. Apparemment, il a connecté les AirPods pour trouver le nom du propriétaire et a utilisé ses transactions PhonePe pour me joindre ».

Réagissant au tweet, plusieurs utilisateurs ont exprimé à quel point le conducteur était intelligent et attentionné. L’un des utilisateurs a écrit : « C’est tellement intelligent ».

Un autre utilisateur a écrit : « Nous avons besoin de plus de gens comme ça dans le monde ».

Un troisième utilisateur a écrit : “Parfois, j’ai l’impression que les conducteurs automobiles de Bengaluru sont plus férus de technologie que n’importe lequel d’entre nous”.

Les automobilistes ont, à plus d’une occasion, réussi à recueillir des éloges pour leur travail attentionné. Auparavant, une courte conversation entre un conducteur de pousse-pousse et un passager à Bengaluru était devenue virale sur Twitter. Après être monté à bord du pousse-pousse, le conducteur a informé l’homme qu’il devait faire le plein de GNC dans son véhicule en cours de route. Le passager a d’abord accepté, mais après être resté longtemps coincé dans la circulation, il a demandé au chauffeur de conduire immédiatement le véhicule au bureau. Cependant, c’est la réponse du conducteur de l’autorickshaw qui a surpris le passager.

Le message disait: «Dès que je monte à bord de ma voiture du matin pour aller au travail, mon partenaire de conduite me dit que nous devrons nous arrêter pour le GNC en cours de route. J’étais bien avec ça alors nous avons commencé le trajet. Après la circulation folle sur le chemin, je lui demande de conduire directement au lieu de dépose car je suis en retard. Il me demande : ‘Connexion kabka hai ?’.

Avez-vous déjà vécu une expérience similaire à Bangalore ? Dites-nous dans la section des commentaires.

