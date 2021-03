Hitesha Chandranee, une créatrice de contenu Instagram qui avait accusé le responsable de la livraison de Zomato, K Kamraj, de l’avoir agressée, a confirmé qu’elle n’avait pas quitté Bengaluru malgré les informations qui le prétendaient. Des rapports antérieurs suggéraient qu’Hitesha avait quitté la ville après que son adresse ait été divulguée en ligne à la suite du barrage d’opinions et de haine sur l’ensemble de l’incident. La nouvelle est venue un jour après que le livreur de Zomato ait déposé une FIR contre Hiteshaa alléguant des abus et des voies de fait. Cependant, Hitesha s’est maintenant rendue sur Instagram pour informer le public que Bengaluru est sa maison et qu’elle n’a pas fui la ville à la suite de la controverse.

Maquilleuse de profession, Hitesha Chandranee a accusé un livreur de Zomato de l’avoir agressée et de l’avoir frappée après avoir tenté de lui demander pourquoi sa commande avait été retardée. L’incident s’est produit il y a six jours et les vidéos virales de la femme avec un nez en sang sont devenues virales. Hitesha a déposé une FIR contre le livreur de Zomato pour agression et ses vidéos ont provoqué une énorme indignation.

Kamraj, cependant, a nié l’histoire de la femme et a déclaré que c’était elle qui l’avait agressé avec des pantoufles en raison du retard dans la livraison de la nourriture. Alors que Kamraj levait les mains pour se défendre, il a affirmé que la femme s’était blessée avec sa bague. Cette semaine, Kamraj a déposé une contre-FIR contre Hitesha pour l’avoir agressé et maltraité.

Suite à la FIR, The News Minute a rapporté que l’adresse de Hitesha avait été divulguée en ligne. Pour des raisons de sécurité, la femme aurait quitté Bangalore. Selon la police, Hitesha a fui parce qu’elle avait peur. Depuis les accusations de K Kamraj contre Hitesha, beaucoup l’ont critiquée pour avoir utilisé son privilège pour encadrer le livreur.

Elle a maintenant révélé sur Instagram qu’elle recevait des menaces depuis que l’incident est devenu viral. Elle a dit que sa famille avait également été menacée. «J’ai dû suivre un traitement médical pour mon nez qui a été fracturé à la suite de l’incident. J’ai reçu de nombreux appels de diverses personnes utilisant des mots répugnants et menaçants contre moi », a-t-elle écrit.

«J’ai coopéré avec la police et je n’ai pas quitté Bengaluru, dispersé par divers quartiers. Bengaluru est à la maison pour moi », a-t-elle ajouté. Dans son message, Hithesha a également écrit qu’elle attendait une enquête neutre par les agences d’enquête pour révéler la vérité sur ce qui s’est réellement passé et a demandé aux gens de ne pas exprimer leurs opinions et leur jugement avant la fin du procès.

«Depuis le moment où l’incident s’est produit et tout en subissant un traumatisme sur ce qui m’est arrivé comme ce qui arrive à de nombreuses filles et femmes qui vivent seules dans cette ville, j’ai été traqué sur les réseaux sociaux par des tweets, des messages et des déclarations de ‘célébrités’ à cause de que j’ai décidé de faire cette déclaration », a-t-elle écrit dans son message.

Elle a également précisé pourquoi elle avait demandé de la nourriture gratuite. «Les récits en ligne disent que j’ai demandé de la nourriture gratuite, mais c’était Zomato qui avait une offre qu’ils ne me factureraient pas, si la nourriture était livrée en retard», a-t-elle affirmé.