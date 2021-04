Une femme de 24 ans basée à Bengaluru a demandé le divorce de son mari depuis deux ans après que ce dernier a commencé à travailler comme professionnel du sexe et a caché sa nouvelle profession à sa femme. L’homme, un employé de BPO âgé de 27 ans, avait perdu son emploi pendant le verrouillage et pour gagner de l’argent, puis s’était inscrit comme escorte masculine. La Vanitha Sahayavani (ligne d’assistance aux femmes) de la police de Bengaluru avait même conseillé au couple de surmonter leurs différends, mais le duo ne pouvait pas régler leurs problèmes et se dirige maintenant vers un divorce mutuellement consenti, un rapport des médias dit.

Le couple s’était rencontré en 2017 à la cantine du bureau de BPO et a rapidement commencé à se fréquenter. Après deux ans, le duo a décidé de se marier en 2019 et a loué une maison dans la ville. Mais en raison du verrouillage dû au coronavirus, l’homme a perdu son emploi l’année dernière et a commencé à chercher d’autres opportunités de travail.

Après quelques mois, la femme a senti que son mari lui cachait quelque chose et était au téléphone et à son ordinateur portable pendant de longues périodes. Il aurait également eu l’habitude d’aller dans différents endroits et aurait refusé d’en parler en détail à sa femme. se méfiant après un temps considérable, la femme a alors pris l’aide de son frère pour ouvrir les mots de passe sur l’ordinateur portable de son mari et fu = a trouvé des photos de lui dans des positions compromettantes avec d’autres femmes. Il a d’abord nié être la personne sur les photographies, mais plus tard, il a été découvert qu’il avait commencé à travailler comme escorte masculine et facturé Rs 3 000 à Rs 5 000 et avait de nombreux clients dans la ville.

L’épouse s’est ensuite adressée à un service d’assistance téléphonique pour femmes où le duo a été amené à comparaître devant un expert-conseil où le mari a admis sa nouvelle profession secrète et il a dit qu’il aimait son travail. Mais il a dit qu’il aimait aussi sa femme et qu’il ne voulait pas se séparer d’elle et a donc promis de cesser d’être une professionnelle du sexe. La femme, cependant, a refusé de bouger malgré avoir été conseillée et le couple a ensuite déposé une requête en divorce mutuellement consentie devant le tribunal.

