Une femme de Bengaluru a été victime d’une fraude en ligne et a perdu 50 000 roupies en commandant un repas grâce à une publicité qu’elle a vue sur Facebook.

Savita Sharma, 58 ans, une résidente de Yelachenahalli dans le sud de Bengaluru a vu une publicité Facebook qui promettait deux repas thali si elle achetait un repas au prix de Rs 250, un rapport avec The Indian Express m’a dit.

La femme, qui a déposé une plainte auprès du commissariat de police de la cybercriminalité, des infractions économiques et des stupéfiants (CEN), a déclaré qu’elle avait appelé le numéro de téléphone sur la publicité et avait commandé le repas. L’adresse du restaurant a indiqué que c’était à Sadashivanagar.

La personne qui a répondu aurait dit à Sharma qu’elle devait avancer un montant de 10 roupies pour réserver le repas et le montant restant peut être payé au livreur chaque fois qu’il arrive avec la nourriture.

Sharma a ensuite reçu un lien sur son numéro de portable où elle a rempli quelques détails d’elle-même et a partagé ses coordonnées bancaires et son code PIN. Immédiatement après, elle a reçu un message sur son téléphone portable disant que Rs 49 006 avaient été retirés de son compte. Paniquée, quand elle a appelé le numéro du restaurant, il a été éteint.

La police enquête actuellement sur l’affaire pour attraper les coupables.

Des fraudes au compte bancaire d’incidents similaires ont été signalées depuis longtemps et les banques et les unités de cybercriminalité ont également initié des protocoles sur la manière de les éviter.

Récemment, les données personnelles de plus de 70 utilisateurs de cartes de débit et de crédit indiens ont été récupérées et mises en ligne, selon les informations du chercheur indien indépendant en cybersécurité Rajshekhar Rajaharia. Les informations, que Rajaharia a trouvées, ont été extraites des forums du Dark Web où les données sont diffusées parmi des clients potentiels.

Les fiches techniques, cependant, ne contiennent pas les numéros de carte de crédit complets ou les détails de carte de crédit identifiables des utilisateurs. Au lieu de cela, les feuilles de données comprennent les numéros de téléphone, le type de carte de crédit, la situation de revenu et les gains annuels, la date de naissance, la ville de résidence et, dans certains cas, le type et le numéro de la pièce d’identité.