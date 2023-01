Une femme de Bengaluru a été rejetée par son chauffeur Uber dans la boîte de discussion.

La routine quotidienne de la réservation d’un taxi ou d’une voiture est éprouvante. Après avoir attendu ce qui semble être une éternité, si vous avez de la chance, vous pourrez enfin faire un tour. Mais même dans ce cas, rien ne garantit que le chauffeur se présentera à votre porte. Vous devrez peut-être répondre à un certain nombre de questions allant de “destination khan hai” à “paiement en espèces mein hai” ? Eh bien, si vous cochez toutes les cases, c’est à ce moment-là que votre chauffeur peut accepter de vous emmener faire un tour. Chaque jour, nous rencontrons des histoires de personnes qui ont du mal à réserver des taxis et des voitures en ligne. Maintenant, un incident similaire a été révélé à Bengaluru où une femme a expliqué pourquoi son chauffeur avait annulé son trajet, et c’était pour une raison simple.

Ashi a partagé son expérience sur Twitter. Elle a décidé de réserver un Uber et Bharath, un chauffeur de taxi chargé de venir la chercher, a accepté le trajet. Cependant, même après avoir accepté le voyage, Ashi a été rejeté par lui dans la boîte de discussion. Dans la capture d’écran partagée par elle sur la plateforme de médias sociaux, nous pouvons voir le texte qu’elle a reçu du chauffeur. Il disait: “Annulez ce riide, j’ai sommeil.” À cela, Ashi a simplement écrit “ok”.

Avec la capture d’écran, elle a écrit: “Fatiguée après une journée de bousculade à Peak Bengaluru.” En un rien de temps, son message est devenu viral avec plus de 2,9 lakh vues. Alors que certains l’ont trouvé hilarant, d’autres ont dit que c’était pertinent et ont partagé leurs propres expériences dans la section des commentaires.

L’un des commentaires disait: “J’aurais proposé de conduire à la place.”

j’aurais proposé de conduire à la place 😛— Akshat Gupta (@akshat_g15) 26 janvier 2023

Partageant son expérience, une utilisatrice a tweeté : « Au moins, ce type était honnête. Il y a eu cette fois – en revenant de BLR [Bengaluru] aéroport, le gars du taxi vient de s’arrêter sur ORR [Outer Ring Road] et dit « madame, je ne peux plus conduire – j’ai sommeil ». Il était environ 3h30 du matin, j’étais en décalage horaire et j’avais une peur bleue.

Au moins ce type était honnête. Il y a eu cette fois – en revenant de l’aéroport BLR, le chauffeur de taxi s’est arrêté sur ORR et a dit “Madame, je ne peux plus conduire – j’ai sommeil”. Il était environ 3 h 30, j’étais en décalage horaire et j’avais une peur bleue. — Pranava Tandra (@pranavatandra) 26 janvier 2023

Cette personne a trouvé l’incident hilarant et a écrit: “Le sommeil est la priorité.”

«Le point le plus irritant de tout cela est pourquoi acceptent-ils les trajets en premier lieu? Qu’y a-t-il de si convaincant à demander au passager d’annuler ? » mentionné un navetteur.

Le point le plus irritant de tout cela est pourquoi acceptent-ils les trajets en premier lieu ? Qu’est-ce qui est si convaincant de demander au passager d’annuler ? – Smaran (@ Smaran232001) 26 janvier 2023

Faites défiler ci-dessous pour voir plus de réactions :

Ce type était gentil et honnête. J’aime ça ❤️— Estomac plein (@IamSilverster) 26 janvier 2023

J’aurais dit – Aap aajao Gaadi main chala leta hun— Nishant (@itsnishant14) 26 janvier 2023

Dieu merci, il a été honnête en donnant sa raison— Yasmin Sait💫 (@yasmin_sait) 28 janvier 2023

Jamais connu cette raison en blr 😅— Harshit Jain (@jain_harshit) 26 janvier 2023

Son honnêteté a mon respect ✌️Sleep > Ride — Priyanka Gupta | Veg.Fit | DM pour le coaching (@priyankaiitk) 26 janvier 2023

C’est très responsable de la part des conducteurs. Je voyageais de l’aéroport de Hyd avec maman vers 3 heures du matin, le conducteur a littéralement dormi en conduisant sur l’autoroute narasimha rao. J’ai dû lui demander de mettre fin au trajet s’il ne peut pas conduire.— Hamza Jamal (@iamhamzaj) 26 janvier 2023

Le chauffeur de taxi vous demandant d’annuler un trajet est courant, mais avez-vous reçu des messages ou des demandes bizarres ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

