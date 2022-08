Une femme de 99 ans, qui voulait autrefois être religieuse, accueille son 100e arrière-petit-enfant

Imaginez que vous vouliez être religieuse pour gagner votre vie pendant votre adolescence, mais que vous fêtiez les 100 ans de votre vie avec la venue de votre 100e arrière-petit-enfant. C’est la vie que Marguerite Koller, de Pennsylvanie, aux États-Unis, vit en contraste avec son désir d’être religieuse.

Ce mois-ci, la femme de 99 ans, qui aura 100 ans dans quelques mois, a accueilli son 100e arrière-petit-enfant. Selon un rapport du Daily Mail, l’enfant, né le 4 août, s’appelait William Koller Blaster – du nom de Koller elle-même et de son défunt époux William. “Mon mari aimait le nom de Kole, et il semblait très naturel de l’appeler Koller et William comme deuxième prénom”, a déclaré Kole à NBC. “Et puis nous pouvons toujours l’appeler Kole si nous voulons.”

Koller s’est qualifiée de “très chanceuse” d’avoir eu la chance d’avoir son 100e arrière-petit-enfant. Elle est mère de 11 enfants et a 56 petits-enfants d’eux. Koller William Balster a fait son entrée dans le monde quelques semaines avant la date prévue. Sa mère, Christine Stokes Balster, a déclaré qu’il devait concourir pour la 100e place en raison de la livraison anticipée.

“L’objectif était d’atteindre 100 ans. Ma cousine Colleen et moi avons eu notre 99e arrière-petit-enfant, qui est en parfaite santé et charmant, juste un jour après nos dates d’accouchement respectives. Donc, vous savez, juste reconnaissante et bénie d’avoir quelques bébés de plus dans cette merveilleuse famille”, a déclaré Christine, la petite-fille de Marguerite Koller à NBC.

Vous pourriez être surpris d’apprendre que Koller elle-même était une enfant célibataire. Si Koller avait poursuivi ses objectifs de carrière plus tôt dans la vie, sa grande famille ne se serait jamais matérialisée. Elle a même été admise dans un couvent près de chez elle à Philadelphie parce qu’elle souhaitait devenir religieuse.

Cependant, le destin avait d’autres plans et elle tomba amoureuse de William. À Roxboro, en Pennsylvanie, elle épousa William en 1942 après avoir choisi de ne pas entrer au couvent. Les années suivantes voient l’agrandissement de leur famille. Il y a actuellement quatre générations vivantes de cette famille, ce qui rend assez difficile de faire asseoir tout le monde à table pour les fêtes de fin d’année. Fait un arbre généalogique intéressant, n’est-ce pas?

