Une femme de 97 ans exhorte les sceptiques à «  prendre le vaccin  » dans une vidéo virale

Une femme de 97 ans est devenue virale après qu’une vidéo de ses Indiens exhortant les Indiens à se faire vacciner contre le Covid-19 ait été diffusée en ligne. L’Inde a récemment entamé la troisième phase de sa campagne de vaccination le 1er mai en rendant toutes les personnes âgées de plus de 18 ans éligibles au vaccin. Malgré ses efforts, de nombreux habitants de l’Inde de tous les groupes d’âge continuent d’hésiter ou d’être sceptiques quant à l’obtention du coup. Dans la vidéo courte et animée, on peut voir la femme de 97 ans partager sa propre expérience avec le vaccin et comment elle a pris la photo en mars et va bien depuis.

«J’ai 97 ans», a lancé la vieille femme en disant qu’elle avait pris la première dose de son vaccin en mars. Elle a ajouté qu’elle ne ressentait aucune douleur ni aucun effet secondaire après avoir pris le vaccin. La femme conclut la vidéo avec quelques conseils judicieux pour les petits et les grands. « N’ayez pas peur. Prenez le vaccin, c’est bon pour vous et pour les autres autour de vous », a déclaré la femme dans son appel en attendant sa deuxième dose. est en sécurité. Je continue à mener une vie normale « .

La vidéo a été partagée par le journaliste Latha Venkatesh sur le site de micro-blogging Twitter et a depuis recueilli beaucoup d’éloges et d’amour de la part des internautes.

Pendant ce temps, les niveaux de vaccination contre Covid-19 ont chuté de plus de 50% au cours de la première semaine de mai par rapport à un mois plus tôt, alors même que le Centre a élargi la campagne en permettant à tous les adultes d’être éligibles au vaccin, selon les propres statistiques du gouvernement.

Environ 11,6 millions de coups de feu ont été administrés du 1er au 7 mai, selon la plate-forme CoWIN. Cela montre une baisse de plus de 50% par rapport au nombre record de 24,7 millions de vaccinations au cours de la semaine du 3 au 9 avril – immédiatement après que le gouvernement ait autorisé toutes les personnes de plus de 45 ans à se faire vacciner.

