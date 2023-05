Une femme de 95 ans, tasée par un officier de la maison de retraite pour personnes âgées de Cooma, s’est approchée sur un déambulateur avec un couteau, selon la police

Une femme frêle de 95 ans s’approchait des agents à un « rythme lent » en utilisant un déambulateur lorsqu’ils ont jugé nécessaire de déployer un Taser, la laissant se battre pour sa vie à l’hôpital.

La police de la Nouvelle-Galles du Sud a confirmé vendredi que la brigade des homicides enquêtait sur l’incident et que le gendarme principal impliqué, qui avait 12 ans d’expérience, était en cours d’examen et ne travaillait plus.

La grand-mère Clare Nowland reste dans un état critique à l’hôpital du district de Cooma, sa famille étant restée à son chevet au cours des deux derniers jours, après l’utilisation du Taser tôt mercredi matin, qui l’a fait tomber, s’est cogné la tête et a subi une mort en danger. blessures.

Nowland est dans et hors de la conscience et la police traite l’affaire comme un incident critique de niveau un, ce qui signifie qu’il s’agit « d’une blessure entraînant la mort ou une mort imminente ».

La police a d’abord divulgué au public peu de détails sur l’incident, affirmant seulement qu’une femme âgée dans un établissement de soins pour personnes âgées avait « subi des blessures lors d’une interaction » avec des agents, sans aucune mention de l’utilisation d’un Taser.

Vendredi, ils ont déclaré que l’utilisation du Taser était due au fait que Nowland était armé d’un couteau à steak.

Nowland, qui souffre de démence, avait quitté sa chambre aux petites heures du matin et s’était rendue dans la cuisine de l’établissement de soins pour personnes âgées, nommé Yallambee Lodge, où elle avait trouvé le couteau, selon la police.

Elle était seule dans une petite salle de soins médicaux lorsque la police est arrivée. Des agents hors service ont dû être appelés pour répondre (Cooma n’a pas de poste de police ouvert 24 heures sur 24) et ils sont arrivés quelque temps après l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

La police a déclaré que les agents avaient tenté de négocier avec Nowland.

Ils allèguent qu’elle s’est avancée vers eux à un « rythme lent », à l’aide d’un déambulateur. Nowland mesure 5 pieds 2 pouces, pèse 43 kg et est fragile.

La police a des images de tout l’incident, provenant de caméras portées sur le corps, mais ne les publiera pas publiquement.

Peter Cotter, le commissaire de police adjoint de NSW, a décrit les images comme « confrontantes ».

Il a dit que les Tasers étaient destinés à l’autodéfense, mais a déclaré qu’il ne pouvait pas « me transporter dans l’esprit de l’officier ou des officiers réels » impliqués.

« Au moment où elle a reçu le Taser, elle s’approchait de la police, il est juste de dire à un rythme lent », a-t-il déclaré vendredi. « Elle avait un déambulateur. Mais elle avait un couteau. Je ne peux pas aller plus loin dans ce qui se passait dans l’esprit de quelqu’un avec l’utilisation d’un Taser. C’est pour eux.

L’enquête interne sera examinée par les normes professionnelles de la police de NSW et surveillée par la Law Enforcement Conduct Commission.

« Aucun officier, pas un de nous, n’est au-dessus de la loi et toutes nos actions seront examinées de manière rigoureuse et d’un point de vue criminel ainsi que d’un point de vue départemental », a déclaré Cotter.

L’usage de la force sur Nowland a suscité une condamnation généralisée et appelle à une enquête indépendante.

Vendredi, des groupes de défense des libertés civiles ont exigé qu’un chien de garde externe, tel que la Law Enforcement Conduct Commission, gère l’enquête, plutôt que l’équipe des incidents critiques de la police de NSW.

« La police ne devrait jamais enquêter sur la police », a déclaré Josh Pallas, président du NSW Council for Civil Liberties.

La Law Enforcement Conduct Commission a déclaré qu’elle « surveillait de manière indépendante » l’enquête interne de la police.

Dans une brève déclaration, le LECC a déclaré: «Le NSWPF enquête sur les circonstances de l’incident et l’enquête sera examinée par le Professional Standards Command. Le LECC surveille de manière indépendante l’enquête en vertu de la partie 8 de la loi de 2016 sur la commission de conduite des forces de l’ordre afin d’assurer la confiance du public dans l’enquête.

Les défenseurs des personnes handicapées et les défenseurs des libertés civiles ont remis en question la nécessité d’utiliser un Taser sur une femme âgée atteinte de démence.

« Le médiateur de NSW et la Law Enforcement Conduct Commission devraient ouvrir une enquête à ce sujet, car cela transcende les questions de pouvoirs de la police en matière de santé mentale et de vieillissement », a déclaré Pallas.

« Nous devons veiller à ce que, quelles que soient les circonstances de cette affaire, les résidents de nos maisons de soins infirmiers pour personnes âgées soient protégés. Cela inclut la protection contre les forces de police excessives.

Nicole Lee, présidente de People with Disability Australia, a qualifié l’incident de choquant et a déclaré qu’il mettait en évidence le manque de formation de la police sur la désescalade des situations impliquant des personnes atteintes de démence.

« Elle est soit une femme de 95 ans agile, en forme, rapide et intimidante, soit il y a un manque de jugement sur ces policiers et il doit vraiment y avoir une certaine responsabilité de leur côté », a déclaré Lee. dit à l’ABC.

« Cette femme, une femme âgée de 95 ans, avait besoin de quelqu’un pour désamorcer la situation avec elle et pour lui parler, et pour la gérer avec compassion et temps et non avec des Tasers. »

Selon le dernier rapport du conseil, Yallambee Lodge, un établissement de 40 lits géré par le Snowy Monaro Council, serait sous pression en raison des taux d’occupation élevés.

C’était audité par rapport aux normes de qualité des soins aux personnes âgées du Commonwealth en février et trouvé entièrement conforme.

L’établissement a été mis sous pression par le fermeture des services privés de soins aux personnes âgées en résidence à Bombala l’année dernière, à proximité, en raison de « l’incapacité d’embaucher le nombre requis de membres du personnel à plein temps, y compris des infirmières autorisées ».