La femme a travaillé entre juin 1943 et avril 1945 en tant que secrétaire du commandant du camp au camp de Stutthof, à 20 miles de la ville polonaise de Gdansk, connue sous le nom de Dantzig sous la domination allemande à l’époque.

L’acte d’accusation contre la femme, identifiée uniquement comme Irmgard F. en vertu des lois allemandes sur la protection de la vie privée, fait suite à une enquête de cinq ans, ont déclaré vendredi les procureurs. Parce qu’elle avait moins de 21 ans au moment des infractions dont elle est accusée, ont-ils déclaré, elle serait jugée par un tribunal pour mineurs, où elle risquerait de recevoir une peine plus légère.

Les procureurs publics allemands ont inculpé une femme de 95 ans pour son rôle de soutien à la machine meurtrière nazie en tant que secrétaire dans un camp de concentration, l’accusant de 10000 chefs d’accusation de complicité de meurtre et de complicité dans des tentatives de meurtre.

Alors que les dernières personnes impliquées dans les atrocités commises contre le régime nazi sont proches de la mort, les autorités allemandes se sont efforcées de traduire le plus grand nombre d’entre elles possible en justice.

On pense que plus de 60 000 personnes sont mortes ou ont été tuées à Stutthof, qui a été le premier camp de concentration à être établi par le régime nazi en dehors des frontières de l’Allemagne.

Un tribunal régional décidera s’il convient de donner suite à l’acte d’accusation et d’ouvrir un procès, un processus qui pourrait prendre de quelques mois à plusieurs années.

Le parquet d’Itzehoe a enquêté sur l’affaire pendant cinq ans, interrogeant des survivants aux États-Unis et en Israël, ainsi que l’ancien secrétaire du camp. Ils ont également engagé un historien indépendant pour faire une évaluation.

«Il est juste de dire que la majorité de ces femmes étaient au courant de la persécution des Juifs et que certaines d’entre elles savaient qu’elles avaient été assassinées», a déclaré Rachel Century, une historienne britannique qui a écrit un livre sur administratrices du Troisième Reich . «Mais certains secrétaires avaient des rôles qui leur donnaient plus d’accès à l’information que d’autres.»

Les procureurs ont déclaré qu’elle avait admis qu’une grande partie de la correspondance relative au camp et de nombreux dossiers traversaient son bureau, et qu’elle était au courant de certains meurtres de détenus. Mais elle soutient qu’elle ne savait pas qu’un grand nombre de détenus du camp avaient été tués par le gaz pendant le temps où elle y travaillait. Elle a également déclaré que la fenêtre de son bureau était dirigée vers l’extérieur du camp, de sorte qu’elle ne pouvait pas voir ce qui se passait, selon les médias.

«C’est une affaire très compliquée», a déclaré M. Müller-Rakow.

Selon le radiodiffuseur public, l’a interviewée L’année dernière, Mme F. avait comparu devant le tribunal en tant que témoin en 1957, lorsque le commandant du camp, Paul Werner Hoppe, a été jugé. M. Hoppe a été reconnu coupable de ses crimes, mais a été libéré dans les années 1960 et est décédé en 1974. Les procureurs n’ont pas fourni de détails sur la vie de l’ancienne secrétaire du camp après son service à Stutthof.

«Les affaires judiciaires sont également importantes car, au-delà de la recherche historique, elles aident à documenter et à clarifier les crimes nazis, et parce qu’elles portent le sujet à l’attention du public», a déclaré Jens-Christian Wagner, directeur de la concentration de Buchenwald et Mittelbau-Dora. mémorial des camps.