Une Hongkongaise de 90 ans a été escroquée de 32 millions de dollars par des fraudeurs se faisant passer pour des responsables chinois, a déclaré la police, dans le cadre de la plus grande escroquerie téléphonique enregistrée de la ville. La police a déclaré mardi que des escrocs avaient ciblé une femme âgée vivant dans un manoir de The Peak, le quartier le plus chic de Hong Kong. L’été dernier, des criminels ont contacté la femme anonyme se faisant passer pour des responsables de la sécurité publique chinois. Ils ont affirmé que son identité avait été utilisée dans une affaire pénale grave en Chine continentale.

On lui a dit qu’elle devait transférer de l’argent de son compte bancaire vers un compte détenu par l’équipe d’enquête à des fins de garde et d’examen, a rapporté le South China Morning Post, citant des sources policières.

La police a déclaré que plusieurs jours plus tard, une personne était arrivée chez elle avec un téléphone portable dédié et une carte SIM pour communiquer avec les faux agents de sécurité qui l’ont persuadée de faire un total de 11 virements bancaires.

Pendant cinq mois, la dame âgée a donné un total de 250 millions de dollars de Hong Kong (32 millions de dollars) aux escrocs, la plus grosse somme jamais enregistrée par une escroquerie téléphonique.

La police a déclaré que l’arnaque n’avait été repérée que parce que l’aide domestique de la vieille dame pensait qu’il se passait quelque chose de suspect et a contacté la fille de son employeur qui a ensuite alerté les agents.

Après une enquête, un jeune de 19 ans a été arrêté pour fraude et a été libéré sous caution, a indiqué la police.

Hong Kong compte l’une des plus fortes concentrations de milliardaires au monde, dont beaucoup sont des personnes âgées, ce qui les rend vulnérables aux escrocs.

Les signalements d’escroqueries téléphoniques ont augmenté de 18% au premier trimestre de 2021, les fraudeurs ayant empoché quelque 350 millions de dollars de Hong Kong (45 millions de dollars américains) au cours de la période. En 2020, la police a déclaré avoir traité 1193 cas d’escroquerie téléphonique dans lesquels un total de 574 millions de dollars de Hong Kong (74 millions de dollars) avait été volé.

L’année dernière, une femme de 65 ans a été trompée sur 68,9 millions de dollars de Hong Kong (10 millions de dollars) après un stratagème similaire où des personnes se faisaient passer pour des responsables de la sécurité du continent.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici