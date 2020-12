Les gens attendent après avoir reçu un vaccin Covid-19 au Cardiff and Vale Therapy Center le 8 décembre 2020 à Cardiff, au Pays de Galles. | Matthew Horwood / Getty Images

Le Royaume-Uni commence à déployer son programme de vaccination de masse.

UNE Femme de 90 ans au Royaume-Uni est maintenant la première personne au monde à recevoir un vaccin Covid-19 approuvé par le gouvernement soutenu par des essais cliniques robustes, marquant le début de la campagne nationale de vaccination de masse du pays.

Margaret Keenan, une grand-mère qui fête ses 91 ans la semaine prochaine, a reçu la première des 800000 doses britanniques de Pfizer et d’ARNm de BioNTech. Vaccin Covid-19 tôt mardi matin à l’hôpital universitaire de Coventry.

« Je me sens privilégié d’être la première personne vaccinée contre Covid-19, » Keenan a dit, selon le National Health Service du Royaume-Uni. «C’est le meilleur cadeau d’anniversaire que je puisse souhaiter, car cela signifie que je peux enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis au cours de la nouvelle année après avoir été seule pendant la majeure partie de l’année.»

Margaret Keenan, 90 ans, est la première à recevoir le vaccin Pfizer / BioNTech, administré par Matron May Parsons, alors que le programme de vaccination de masse du Royaume-Uni commence https://t.co/3eBGv3RUsU pic.twitter.com/ltWAL8uDmr – Nouvelles de la BBC (@BBCBreaking) 8 décembre 2020

Le Royaume-Uni a accordé la semaine dernière une autorisation temporaire d’utilisation d’urgence pour le vaccin Pfizer et BioNTech, battant les États-Unis et l’Europe dans la course pour approuver un vaccin. Le pays a acheté 40 millions de doses de cette version du vaccin à deux doses, qui serviront à vacciner 20 millions de personnes jusqu’en 2021.

Deuxième patient à recevoir le vaccin COVID à l’hôpital universitaire de Coventry – le croiriez-vous … William Shakespeare du Warwickshire pic.twitter.com/y0LzxgbJ9w – Hugh Pym (@BBCHughPym) 8 décembre 2020

Comme l’a rapporté Umair Irfan de Vox, le gouvernement britannique donne la priorité à la vaccination en fonction principalement de l’âge et «du nombre de vaccinations nécessaires à chaque niveau pour éviter un décès, pas nécessairement du risque d’exposition». Les personnes âgées, en particulier celles qui vivent dans des établissements de soins, et le personnel qui y travaille sont les premiers à recevoir le nouveau vaccin, sur la base des directives élaborées par le Comité mixte de vaccination et d’immunisation (JCVI) du pays.

Après Keenan, la deuxième dose est allée, de manière appropriée, à William Shakespeare, un homme de 81 ans du Warwickshire – donnant une chance à Internet pour sortir beaucoup de blagues Bard en plus de célébrer ce moment historique. (Et oui, c’est probablement une relation.)

«Cela pourrait faire une différence dans nos vies à partir de maintenant, n’est-ce pas?» A déclaré Shakespeare après avoir reçu la photo.

APPRENTISSAGE DE LA GRIPPE: Alors que le Royaume-Uni commençait à administrer des vaccins COVID-19 aux premiers patients en dehors des essais, le deuxième homme à en obtenir un s’appelait William Shakespeare. https://t.co/wo3FzqNvJ6 pic.twitter.com/ayBMKgmybI – ABC Nouvelles (@ABC) 8 décembre 2020

Selon la BBC, environ 4 millions de personnes au Royaume-Uni pourraient être vaccinées d’ici la fin du mois.

«Cela marque le début de la [National Health Service]La tâche herculéenne de déployer des vaccins dans tout le Royaume-Uni, conformément à sa mission fondatrice, pour soutenir les personnes en fonction des besoins cliniques et non de leur capacité de payer », Royaume-Uni Secrétaire à la santé Matt Hancock dit mardi.

«Et si aujourd’hui est une journée à célébrer, il y a beaucoup de travail à faire», a-t-il ajouté. «Nous devons tous jouer notre rôle dans la suppression du virus jusqu’à ce que le vaccin puisse nous rendre sûrs, et nous pouvons tous jouer notre rôle en aidant le NHS à livrer le vaccin à travers le pays.»

Le Royaume-Uni a connu l’un des pires taux de mortalité excédentaire d’Europe lors de la première vague de la pandémie et a connu une deuxième vague meurtrière cet automne. Mardi, le pays a confirmé plus de 1,7 million de cas de Covid-19 et enregistré plus de 61 000 décès dans sa population d’environ 66 millions. Le Premier ministre britannique Boris Johnson était lui-même gravement malade et hospitalisé avec Covid-19 au printemps.

Johnson, qui a récemment fait face à une révolte de son propre parti à propos des restrictions de Covid-19, pourrait obtenir un coup de pouce politique bien nécessaire du Royaume-Uni, devenant le premier pays à approuver et à se préparer à distribuer un vaccin soutenu par des essais cliniques rigoureux. (La Chine et la Russie ont déjà commencé à administrer leurs propres vaccins Covid-19 à leurs populations, mais elles l’ont fait avant la fin des essais cliniques à grande échelle, et de sérieuses questions demeurent quant à leur innocuité et leur efficacité.)

Après des mois de maladie et de verrouillage, les premières vaccinations au Royaume-Uni représentent une bonne nouvelle: un signe réel de la fin de la pandémie.

Les États-Unis ne seront probablement pas trop loin derrière le Royaume-Uni. La Food and Drug Administration (FDA) devrait accorder une autorisation d’utilisation d’urgence au vaccin Pfizer et BioNTech dès cette semaine, après que la FDA a examiné les données de la société sur son efficacité, qui est d’environ 95%. Cela signifie que les vaccinations pourraient être déployées aux États-Unis avant la fin de l’année, les travailleurs de la santé étant les premiers en ligne.

Mais au Royaume-Uni et ailleurs, l’effort de vaccination des populations contre Covid-19 est une entreprise extrêmement difficile, qui pourrait faire face à de sérieux obstacles logistiques et à la méfiance du public.

Surtout, cela prendra du temps. Les États-Unis sont dans la phase la plus désastreuse de la pandémie de coronavirus à ce jour, ayant récemment établi des registres d’hospitalisation et de décès d’un jour. Une approbation de vaccin ne peut pas annuler la mort et la dévastation qui se produisent actuellement.

La vitesse d’approbation de la vaccination – moins d’un an – est remarquable, mais il faudra de nombreux mois avant que des personnes non nommées William Shakespeare reçoivent une dose.