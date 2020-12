La Suisse a lancé mercredi son programme de vaccination contre le coronavirus, une femme de 90 ans devenant la première à se faire vacciner avant le déploiement à grande échelle dans l’État alpin.

L’injection historique a été réalisée dans le canton de Lucerne, dans le centre de la Suisse. La vieille dame qui l’a eue vit dans une maison de retraite. Son nom n’a pas été divulgué.

La femme a reçu le vaccin développé conjointement par le géant pharmaceutique américain Pfizer et l’allemand BioNTech. Le cours nécessitera un rappel dans les trois semaines.

Elle n’est pas la personne la plus âgée à se faire vacciner contre Covid-19 car Elsie Allcock, 102 ans, du Royaume-Uni, a également été vaccinée plus tôt cette semaine.

Cette semaine, Elsie Allcock, âgée de 102 ans, a reçu sa première vaccination COVID-19! Elsie a déclaré: «C’est le meilleur cadeau de Noël que je puisse souhaiter. J’ai hâte de passer du temps avec ma famille. » ❤️ Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, de merveilleux Noël et nouvel an! pic.twitter.com/EEyfVPJVX5 – ⬅️Sherwood Forest Hospitals 😷 NHS FT➡️ (@SFHFT) 23 décembre 2020

«Les résidents des maisons de soins infirmiers et de soins seront les premiers à se faire vacciner», Les responsables de Lucerne ont déclaré, exprimant l’espoir que la population générale du canton obtiendra les vaccins contre le coronavirus d’ici la fin de 2021.

La Suisse a approuvé le vaccin Pfizer / BioNTech ce week-end et en a reçu jusqu’à présent 107 000 doses. La vaccination, qui doit être conservée à moins 70 degrés Celsius et conserve ses propriétés dans un réfrigérateur ordinaire pendant seulement cinq jours, est conservée par l’armée suisse qui la remettra aux autorités locales.

La vaccination à grande échelle en Suisse commencera dans les semaines à venir. En raison du système décentralisé de la nation alpine, ses 26 cantons développeront des plans pour distribuer eux-mêmes le vaccin. Le canton rural d’Appenzell Rhodes-Intérieures a également commencé à distribuer des coups sûrs mercredi, tandis que Zurich, qui compte la plus grande population, prévoit de lancer sa campagne le 4 janvier.

Aussi sur rt.com Les personnes âgées de plus de 80 ans parmi les premières à se faire vacciner alors que l’Autriche se prépare à lancer une vaccination de masse contre Covid-19

Avec une population de 8,5 millions d’habitants, la Suisse a commandé 15,8 millions de doses du vaccin non seulement à Pfizer / BioNTech, mais aussi à Moderna et AstraZeneca, dont les candidats sont actuellement en cours d’examen par les autorités médicales. Le pays a enregistré plus de 420000 cas confirmés de Covid-19 et plus de 6900 décès dus au coronavirus depuis le début de la pandémie.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!