Une femme de 90 ans diplômée de l’université 70 ans après sa première inscription

Monter sur scène pour obtenir votre diplôme est peut-être l’un des moments les plus fiers. Cette femme, des États-Unis, a vécu ce moment à l’âge de 90 ans. Elle a obtenu un baccalauréat en études générales de la Northern Illinois University. Bien que cela se soit produit sept décennies après sa première inscription à l’université, le message de Joyce Viola DeFauw était de ne jamais abandonner. S’adressant à Good Morning America pour un entretien téléphonique, Joyce a déclaré: «Continuez. N’abandonnez pas. Vous pourriez en avoir envie et tout ça, mais accrochez-vous parce que la fin viendra et vous serez victorieux.

L’histoire de Joyce est en effet une source d’inspiration. Elle s’était d’abord inscrite à ce qui est aujourd’hui la Northern Illinois University en 1951. Joyce poursuivait d’abord un diplôme en éducation primaire, puis en économie domestique. Cependant, trois ans et demi plus tard, elle a décidé d’abandonner et de se marier et de fonder une famille avec son premier mari.

Après la mort de son premier mari, Joyce s’est remariée et a eu d’autres enfants. Elle a maintenant neuf et dix-sept petits-enfants et est arrière-grand-mère de vingt-six ans. Inutile de dire que sa vie était assez occupée, mais elle n’avait jamais oublié l’université. Ses enfants ont non seulement encouragé Joyce à poursuivre ses rêves, mais lui ont même fourni un ordinateur pour l’aider.

Elle s’est réinscrite à l’université en août 2019 pour un cours en ligne vers un baccalauréat en études générales au Collège des arts libéraux et des sciences de la NIU. Elle a dit: “Il y a tellement de choses que la vie offre que vous manquez si vous n’en profitez pas.”

Dimanche, Joyce a enfin obtenu son diplôme. Elle a traversé la scène pour son diplôme lors de sa cérémonie d’ouverture dans une robe de graduation noire et une casquette noire assortie. Il était décoré d’étoiles dorées et des mots ‘Super Senior ’22’ écrits dessus. Elle a également mentionné qu’elle se sent «très heureuse et reconnaissante» d’avoir pu franchir cette étape.

Lors d’un incident similaire, une femme de Floride a enfilé la robe de graduation à l’âge de 85 ans. Plus tôt dans sa vie, elle a appris qu’elle avait un trouble d’apprentissage, ce qui a contribué à son manque de motivation pour obtenir son diplôme universitaire. Arlyne Frankel s’est inscrite à l’Université internationale de Floride à l’âge de 80 ans. Bien qu’il lui ait fallu 5 ans pour obtenir son diplôme, elle a réussi à réaliser ses rêves.

