Une femme de 81 ans, frappée par l’escorte à moto de la police de Sophie, est dans le coma alors que sa famille est « choquée et écoeurée par ses blessures »

UNE FEMME dans les années 80 qui a été renversée par une moto de police escortant la duchesse d’Édimbourg est dans le coma à l’hôpital, a déclaré sa famille hier soir.

La victime de l’incident a été nommée Helen Holland, 81 ans, de Birchanger, Essex.

La victime de l’accident a été nommée Helen Holland, 81 ans, de Birchanger, Essex Crédit : document familial

La femme de 80 ans est maintenant dans le coma suite à la collision avec une moto de police escortant la duchesse d’Édimbourg Crédit : Jamie Lorriman

Une moto avec l’insigne du roi Charles a été vue garée sur les lieux Crédit : Jamie Lorriman

La police du Met a déclaré que la moto est entrée en collision avec un piéton vers 15 h 21 mercredi à la jonction de Cromwell Road et Warwick Road dans l’ouest de Londres, la laissant dans un état critique.

Elle était à Londres pour rendre visite à sa sœur aînée mercredi et sa famille a déclaré qu’elle était maintenant dans le coma.

Son fils et sa belle-fille Martin et Lisa-Marie Holland ont déclaré à la BBC qu’ils étaient « choqués et écoeurés par ses graves blessures ».

« Elle est bien prise en charge par le NHS que nous devons remercier profondément pour son aide à la maintenir en vie », ont-ils ajouté.

Le lecteur de nouvelles de BBC News At Ten, Clive Myrie, a déclaré que la famille « demandait une enquête approfondie ».

Jeudi, le palais de Buckingham a déclaré que Sophie était « reconnaissante pour la réponse rapide des services d’urgence », ajoutant qu’elle « se tiendrait au courant des développements ».

Dans un communiqué, le palais a déclaré: « Les pensées et les prières sincères de la duchesse vont à la dame blessée et à sa famille.

« Elle est reconnaissante de la réponse rapide des services d’urgence et se tiendra au courant de l’évolution de la situation.

« D’autres commentaires à ce stade ne seraient pas appropriés pendant que l’incident fait l’objet d’une enquête. »

La police métropolitaine a déclaré que la piétonne avait été transportée à l’hôpital après l’accident, où elle reste dans un état critique.

Le groupe d’escorte spéciale de la police du Met fournit des escortes armées aux membres de la famille royale, aux personnalités de marque, aux membres protégés du gouvernement, aux membres de la famille royale en visite, aux chefs d’État et à d’autres dignitaires en visite.

Il fournit également des escortes de véhicules armés pour les charges précieuses, dangereuses et protégées – et peut inclure des prisonniers à haut risque.

Mercredi soir, la police a déclaré qu’aucune autre blessure n’avait été signalée et que des enquêtes sur l’accident étaient en cours.

La force a déclaré que la Direction des normes professionnelles, qui enquête sur la conduite des agents, a été informée comme c’est la routine.

La duchesse Sophie a également été aperçue vendredi pour la première fois depuis l’incident – ​​affichant un visage courageux alors qu’elle regardait la catégorie The Riding for Disabled le deuxième jour du Royal Windsor Horse Show.

Vêtue d’un manteau Barbour beige sur une robe à fleurs et des bottes en caoutchouc, elle s’est mise à l’abri sous un parapluie camée pendant que les jockeys décollaient.