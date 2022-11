Une femme de 80 ans de Meerut termine une course de 100 mètres en seulement 49 secondes

Une femme de 80 ans a récemment terminé une course de 100 mètres en seulement 49 secondes. Une vidéo de la femme âgée participant à la course à Meerut, Uttar Pradesh, est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, elle court dans un sari. Vous serez surpris de savoir que la femme a couvert la distance en seulement 49 secondes. Les spectateurs ont été surpris par son dévouement et l’ont applaudie dès qu’elle a terminé la course.

Dans la vidéo virale, on voit la femme âgée commencer la course en applaudissant, vraisemblablement pour se remonter le moral. La chanson Chak De India a joué en arrière-plan alors qu’elle courait vers la ligne d’arrivée avec un marteau et des pinces. La vieille femme n’a pas cessé de courir même un instant jusqu’à ce qu’elle ait terminé la course de 100 mètres. Elle portait un sari blanc avec un chemisier à manches longues et des chaussures de sport. Beaucoup de spectateurs ont été visiblement étonnés de voir l’homme de 80 ans courir dans un sari. Regardez la vidéo, ici.

Selon News18 Virals, le nom de cette course est District Athletic NEET-2022, qui a été organisé par Krida Bharti et Global Social Connect. Et, le nom de la femme de 80 ans est Biri Devi Bharala. Elle a réalisé cet exploit lors du premier Master’s District Athletic Meet-2022, organisé sous l’égide de la Masters Athletic Association de la Ved International School, Meerut. Après avoir terminé la course, Biri Devi a été vue en train d’accepter les salutations des gens et d’embrasser son entraîneur pour célébrer le jalon.

L’événement sportif a été inauguré conjointement par Anil Chowdhary, le médaillé de judo du Commonwealth Babita Negi et Jagdish Malhotra. Des joueurs masculins et féminins de plus de 35 ans ont participé à cette compétition. Les principaux invités de cet événement étaient le président du district de Krida Bharti, Ashwani Gupta, Sanjeev Kapoor, le Dr Abhishek et Upendra Pradhan.

