Une femme de 80 ans a vécu toute sa vie avec une aiguille dans le cerveau

Les médecins russes sont tombés sur une remarquable histoire de survie. Ils détaillent la découverte d’une aiguille qui a été logée dans le cerveau d’une femme de 80 ans toute sa vie. L’aiguille semble être le résultat d’un infanticide bâclé, mais elle n’a apparemment causé aucun problème de santé majeur et ne sera pas retirée.

Ce cas étrange a été signalé plus tôt ce mois-ci par les autorités sanitaires locales de Sakhaline, une île isolée au large de l’extrême-est de la Russie. Les médecins de la femme auraient découvert l’aiguille de 3 centimètres lors d’un scanner sans rapport avec son cerveau. Les images de l’aiguille peuvent être vu sur la page Telegram du ministère de la Santé.

Selon le ministère de la Santé, l’aiguille a probablement été insérée par les parents de la fillette peu après sa naissance en 1943. Tragiquement, les familles confrontées à des pénuries alimentaires dans les régions touchées par la Seconde Guerre mondiale choisissaient parfois de tuer leurs nourrissons, souvent en utilisant notamment cette méthode. . L’aiguille serait insérée dans la fontanelle du cerveau – le point mou du bébé – qui se refermerait ensuite rapidement et éliminerait toute trace de l’acte.

« De tels cas n’étaient pas rares au cours des années de famine », a déclaré le département local de la santé dans son communiqué.

Étonnamment, malgré la pénétration de l’aiguille dans le lobe pariétal de la femme, elle a survécu. De plus, elle ne semble pas avoir eu de problèmes de santé graves à la suite de sa blessure, pas même de maux de tête. Et on ne pense pas qu’elle soit en danger pour le moment. Étant donné la possibilité qu’essayer de retirer l’aiguille puisse lui faire du mal, son médecin traitant a simplement décidé de surveiller son état, selon le ministère de la Santé.

On sait que le cerveau est parfois incroyablement résistant à des dommages physiques, selon le site et le type de blessure. Dans certains cas, les gens ont perdu un hémisphère entier de leur cerveau et pourtant capables de fonctionner relativement bien. Les personnes qui subissent ces blessures lorsqu’elles sont très jeunes pourraient être plus susceptibles de survivre avec peu de complications, puisque le cerveau est particulièrement capable d’établir et de recâbler de nouvelles connexions dès le début de la vie.