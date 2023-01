Une femme de 76 ans reste en bonne santé sans manger et survit grâce au thé

Ce n’est pas un conte de fées mais une réalité, une vieille femme vit sans nourriture. Elle survit en ne buvant que du thé et des boissons santé. Une vieille femme du village de Beldiha du panchayat de Shyambazar de Goghat dans le district de Hooghly mène une vie saine et normale sans manger depuis de nombreuses années.

Le nom de la vieille femme est Anima Chakraborty, elle a environ 76 ans. Les membres de la famille ont déclaré qu’elle vivait normalement sans manger depuis plus de 50 ans.

Le fils d’Anima Chakraborty a dit que la condition de notre famille n’était pas bonne auparavant et que ma mère avait l’habitude d’aller travailler chez les gens. Elle avait l’habitude de donner n’importe quel riz ou riz soufflé qu’elle avait l’habitude d’apporter à toute notre famille. Elle n’avait donc plus rien pour elle. C’est ainsi qu’Anima Chakraborty survit en mangeant des aliments liquides sans manger de galettes de riz maison.

Le Dr Billeswar Ballav de Hooghly a déclaré : « Notre corps a besoin d’énergie, de calories et de nutriments pour survivre. La nourriture que nous mangeons peut être liquide ou mâchée. Peu importe la nourriture que nous mangeons, seulement si elle contient des nutriments. Le processus normal de notre corps, disons la respiration ou le système digestif ou tout ce qu’il faut pour survivre, toute l’énergie dont les cellules ont besoin, c’est-à-dire les calories, si quelqu’un l’obtient de la nourriture liquide, alors il n’y a pas de problème.

Il a prononcé avec l’assurance qu’elle obtenait les nutriments dont elle avait besoin pour survivre grâce au thé ou à toutes les choses liquides qu’elle consommait. En conséquence, elle est en bonne santé. Ce n’est pas surprenant. Supposons que tous les patients qui sont dans le coma ou qui sont malades depuis longtemps prennent du liquide à travers un tube de riz pendant longtemps, donc ils survivent aussi.

Les habitants de la région ont déclaré avoir vu qu’une vieille dame nommée Anima Chakraborty menait une vie saine et normale sans manger de nourriture. Voyant cela, un habitant de la région a déclaré que depuis que j’ai pris connaissance d’elle, j’ai vu cette vieille dame vivre sans manger d’aliments solides mais ne consommant que des liquides comme du thé et des boissons santé. Village est d’une part très ravi et d’autre part très fier de la survie de la dame. On dit qu’une personne ne peut pas vivre sans manger un jour, mais cette vieille femme passe ses journées ainsi depuis longtemps.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici