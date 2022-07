Une femme de 72 ans traverse l’Amérique à vélo et atteint les records du monde Guinness

Ils disent que l’âge n’est qu’un chiffre, si vous êtes déterminé à réaliser quelque chose, vous pouvez l’avoir. Avec la même motivation, une Américaine de 72 ans est entrée dans le Guinness World Book of Records pour devenir la personne la plus âgée à avoir traversé l’Amérique à vélo en 43 jours.

Lynnea Salvo a pagayé plus de 3 300 kilomètres à travers les États-Unis. Guinness World Records a confirmé qu’elle avait commencé son voyage depuis Peace Arch, à la frontière canado-américaine, et qu’elle avait atteint San Ysidro, en Californie, en seulement 43 jours.

Selon le communiqué, elle a pagayé sur une route en forme de signe de paix à travers les États-Unis.

Salvo détient deux autres records Guinness, le premier qu’elle a empoché était la personne la plus âgée à avoir traversé l’Amérique à vélo à l’âge de 67 ans. Elle a terminé son voyage en 32 jours d’Oceanside, en Californie, à Bethany Beach, dans le Delaware, aux États-Unis.

L’autre est la personne la plus âgée à avoir traversé le Canada à vélo. Elle a obtenu le record en 2018 à l’âge de 68 ans.

Elle a dit à Guinness que puisque ses records sont liés à l’âge plutôt qu’à la vitesse, elle n’a pas à aller trop vite. C’est la raison pour laquelle elle ne souffre pas de l’épuisement des cyclistes de vitesse.

Quant à la route des signes de paix, Salvo a déclaré au Guinness que son voyage le long de la côte pacifique faisait partie d’un projet plus vaste visant à créer une image GPS des signes de paix aux États-Unis et au Canada. Elle l’a non seulement dédié à la paix dans le monde, mais aussi à son frère, John Thomas West, qui était un vétéran et est mort dans un accident d’avion à l’âge de 28 ans.

Selon Guinness, Salvo se prépare pour sa prochaine expédition à vélo du cercle polaire arctique à la mer Méditerranée. Mais ses plans ont été reportés à deux reprises, en raison de la pandémie de COVID-19 en 2020, puis à nouveau en 2022 en raison de la guerre russo-ukrainienne en cours.

