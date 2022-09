Une femme de 71 ans du Kerala détient des licences pour 11 véhicules différents. Voici la liste

Une femme de 71 ans de Thoppumpady au Kerala, nommée J Radhamani Amma, a longtemps contesté le stéréotype selon lequel les hommes sont des conducteurs supérieurs. La femme âgée porte la passion de la conduite à un tout autre niveau. Ce qu’il y a de remarquable chez elle, c’est qu’elle est autorisée à conduire des véhicules dans 11 catégories différentes.

The Better India, un média, a publié un journal vidéo sur Radhamani Amma avec des montages d’elle conduisant une grue et un chariot élévateur ainsi que la faisant signe Licence.

Il est intéressant de noter que Radhamani Amma est encore étudiante. Elle est inscrite à un programme menant à un diplôme en génie mécanique à Kalamassery Polytechnic. Elle dirige également une auto-école avec ses enfants. Elle a appris à conduire à l’âge de 30 ans sur l’insistance de son défunt mari, TV Lalan. Elle a rapidement découvert que la conduite était exaltante et a commencé à expérimenter différents types de véhicules.

Radhamani Amma a acquis les permis nécessaires pour conduire chacune de ces voitures à une époque où les femmes étaient moins susceptibles d’expérimenter la conduite. Elle a obtenu le permis dangereux en 2021 après avoir obtenu les permis pour divers véhicules, dont le JCB, l’auto-rickshaw, la grue, la remorque, le chariot élévateur, le bus et la remorque.

Suite au décès de son mari dans un accident en 2004, elle a commencé à subvenir aux besoins de ses enfants à l’auto-école familiale. Radhamani Amma est vraisemblablement la première femme du Kerala à avoir obtenu 11 permis de conduire. Encouragée par son mari, qui a créé l’école de conduite AZ à Thoppumpady dans les années 1970, elle a obtenu son premier permis pour un bus et un camion en 1988.

Actuellement, la femme âgée surnommée affectueusement « Maniyamma » supervise les opérations informatiques de l’auto-école à un âge où la plupart des gens envisagent de prendre leur retraite. Radhamani peut mettre ses compétences à profit de temps en temps lorsqu’elle intervient pour aider à des démonstrations pour les étudiants.

